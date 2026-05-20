Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem: Valilik son durumu açıkladı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Valiliği kentteki son duruma ilişkin resmi verileri paylaştı. Saha incelemelerinin hızla devam ettiği şehirde can kaybı yaşanmazken, bazı ilçelerde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Malatya Valiliği, Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 68 ihbar ulaştığı belirtildi. Bu ihbarların 28’inin hasar tespit, 40’ının ise bilgi alma amaçlı olduğu kaydedildi.

İLK HASAR TESPİTLERİ PAYLAŞILDI

İlk saha incelemelerine göre Yazıhan ilçesine bağlı Bereketli ve Sürür mahallelerinde 2 ahırda kısmi çökme meydana geldiği açıklandı. Doğanşehir ilçesinde ise 1 bina ile 1 ahırda kısmi hasar oluştuğu bildirildi.

Arguvan ilçesinde 1 istinat duvarının yıkıldığı belirtilirken, Turgut Özal Üniversitesi’nde asma tavanın kısmen çökmesi sonucu 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

85 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Depremin ardından hastanelere başvuran 85 vatandaştan 4’ünün tedavisinin sürdüğü açıklandı. Açıklamada can kaybının bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan karayolları ekiplerinin Pütürge-Kubbe Dağı mevkiinde kaya düşmesi nedeniyle yol temizleme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği ifade edildi.

