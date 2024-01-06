Malatya'da Deprem Oldu!
Son dakika haberlerine göre Malatya'da deprem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Malatya'da deprem hissedildiğini belirtti. AFAD depremin 4 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre Malatya'da deprem oldu. Merkez üssü Battalgazi olan deprem, yerin 8,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4 olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-01-06
Saat:15:10:09 TSİ
Enlem:38.16944 N
Boylam:38.58972 E
Derinlik:8.76 km
Detay:https://t.co/xupSnGg8ko@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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