Malatya'da Deprem Oldu!

Son dakika haberlerine göre Malatya'da deprem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Malatya'da deprem hissedildiğini belirtti. AFAD depremin 4 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu.

Malatya'da Deprem Oldu!
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AFAD'ın verilerine göre Malatya'da deprem oldu. Merkez üssü Battalgazi olan deprem, yerin 8,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4 olarak kaydedildi.

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