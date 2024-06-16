Malatya'da korkutan deprem! Son dakika açıklaması geldi
Malatya'da saat 20.24'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan da açıklama geldi.
Malatya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda vatandaş tarafından hissedilirken kentte kısa süreli panik yaşandı.
Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.24'te Akçadağ ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan da depremle ilgili açıklama geldi. Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Akçadağ ilçemizde yaşanılan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
❗Geçmiş Olsun Malatya❗— Ersin YAZICI (@ersinyazici1) June 16, 2024
Akçadağ İlçemizde yaşanılan 4️⃣.4️⃣ büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.
Hemşehrilerimize geçmiş olsun.