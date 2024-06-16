Malatya'da korkutan deprem! Son dakika açıklaması geldi

Malatya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda vatandaş tarafından hissedilirken kentte kısa süreli panik yaşandı.

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.24'te Akçadağ ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan da depremle ilgili açıklama geldi. Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Akçadağ ilçemizde yaşanılan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.