Malatya'da korkutan deprem! Son dakika açıklaması geldi

Malatya'da saat 20.24'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan da açıklama geldi.

Malatya'da korkutan deprem! Son dakika açıklaması geldi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Malatya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda vatandaş tarafından hissedilirken kentte kısa süreli panik yaşandı.

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.24'te Akçadağ ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan da depremle ilgili açıklama geldi. Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Akçadağ ilçemizde yaşanılan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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