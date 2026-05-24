Malatya'da korkutan sarsıntı! AFAD son dakika olarak duyurdu

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen sarsıntının detaylarını resmi raporla paylaştı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Malatya'da korkutan sarsıntı! AFAD son dakika olarak duyurdu
Yayınlanma:

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 22.36'da merkez üssü Pütürge olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SARSINTININ DERİNLİĞİ VE SAHADAKİ SON DURUM

Yerin 12.76 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlenen deprem, kent genelinde kısa süreli hisse neden oldu. Depremin ardından yetkili birimler tarafından yapılan ilk incelemelerde ve saha taramalarında, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı resmi olarak bildirildi. Bölgedeki durum yakından takip ediliyor.

Devlet yetkililerinin sesini taklit ettiler! 'Yapay Zeka 2' operasyonunda sıcak gelişmeDevlet yetkililerinin sesini taklit ettiler! 'Yapay Zeka 2' operasyonunda sıcak gelişmeGündem
Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Okan Buruk'un listesindeki iki yıldız...Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Okan Buruk'un listesindeki iki yıldız...Spor
Türkiye ve 7 ülkeden Siyonist rejime sert tepkiTürkiye ve 7 ülkeden Siyonist rejime sert tepkiDış Politika
Malatya malatya pütürge deprem AFAD sarsıntı
Günün Manşetleri
Türkiye ve 7 ülkeden Siyonist rejime sert tepki
CHP Genel Merkezi'ndeki provokasyona yargı freni!
Genel merkez tahliye edildi: Kılıçdaroğlu dönüyor...
Doğal gaz, motorin ve elektrik için peş peşe kritik kararlar
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Kılıçdaroğlu Partide hırsızlığa ve harama karşı temizlik yapacak
Tarım Bakanlığı'ndan radikal karar!
Kılıçdaroğlu - Özel ekibi görüşecek! Temsilciler belli oldu
4 ilde kırmızı bültenli elebaşlarına şafak baskını!
Çok Okunanlar
950 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 950 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Yarın BİM'de neler var? BİM 25 Mayıs Pazartesi aktüel kataloğu Yarın BİM'de neler var? BİM 25 Mayıs Pazartesi aktüel kataloğu
Yarın ve arife günü eczaneler, PTT ve noterler açık mı? Yarın ve arife günü eczaneler, PTT ve noterler açık mı?
Meteoroloji'den 74 il için son dakika alarmı! 25 Mayıs 2026 Pazartesi yağmur hangi şehirleri vuracak Meteoroloji'den 74 il için son dakika alarmı! 25 Mayıs 2026 Pazartesi yağmur hangi şehirleri vuracak
Bu liste çok konuşulur... Aziz Yıldırım'ın sır gibi saklanan transfer hedefleri ortaya çıktı! Bu liste çok konuşulur... Aziz Yıldırım'ın sır gibi saklanan transfer hedefleri ortaya çıktı!