Malatya'da korkutan sarsıntı! AFAD son dakika olarak duyurdu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 22.36'da merkez üssü Pütürge olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SARSINTININ DERİNLİĞİ VE SAHADAKİ SON DURUM

Yerin 12.76 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlenen deprem, kent genelinde kısa süreli hisse neden oldu. Depremin ardından yetkili birimler tarafından yapılan ilk incelemelerde ve saha taramalarında, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı resmi olarak bildirildi. Bölgedeki durum yakından takip ediliyor.