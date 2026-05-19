Malatya’da şoke eden olay: 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde sabah saatlerinde bir site içerisindeki parkta hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu acı gerçek ortaya çıktı.

Toygu Ökçün
Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşil Evler Sitesi içerisinde yer alan parktaki kamelyada asılı halde bir kişiyi gören çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ: İNCELEME SÜRÜYOR

İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, kamelyada bulunan 18 yaşındaki B.N. isimli genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, durumun B.N. tarafından gerçekleştirildiği değerlendirildi.

Genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi amacıyla olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

