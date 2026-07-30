Malatya'da yol çalışması sırasında göçük: Toprak altında kalan iki işçiden acı haber geldi!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem bölgesi için yürütülen yol yapım çalışmaları esnasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp hastaneye kaldırılan işçiler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Malatya'da yol çalışması sırasında göçük: Toprak altında kalan iki işçiden acı haber geldi!
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Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde, deprem bölgesi altyapı faaliyetleri kapsamında devam eden yol çalışmaları sırasında iş makineleriyle kazı yapıldığı esnada bir göçük yaşandı. Meydana gelen toprak kayması sonucu sahada görevli iki işçi göçük altında kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve güvenlik ekibi sevk edildi.

İhbarın ardından olay yerine kısa sürede AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ulaştı. Polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, arama kurtarma personeli toprağa gömülen işçilere ulaşabilmek için yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, zamanla yarışarak göçük alanındaki toprağı tahliye etmeye odaklandı.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde iki işçi toprak altından çıkarılarak hazır bekleyen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meydana gelen olayda yaşamını yitiren işçilerin Süleyman Kaya ve Yasin Kaval olduğu belirtildi.

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