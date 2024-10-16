Malatya'daki depreme canlı yayında yakalanmıştı! Spiker Hülya Kaya saniye saniye o anları anlattı

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depreme canlı yayında yakalanan ER TV'nin spikeri Hülya Kaya, o anları anlattı. Kaya, depremlerin psikolojik olarak kendilerini etkilediğini aktardı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Malatya'daki depreme canlı yayında yakalanmıştı! Spiker Hülya Kaya saniye saniye o anları anlattı
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Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından sosyal medyada yayılan bir görüntü ise depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Malatya'da ER TV'nin spikeri Hülya Kaya, depreme canlı yayında yakalandı. Hülya Kaya'nın deprem anındaki anları sosyal medyada hızla yayıldı.

Malatya'daki depreme canlı yayında yakalanmıştı! Spiker Hülya Kaya saniye saniye o anları anlattı - Resim : 1

Spiker Hülya Kaya, deprem anında yaşadıklarını anlattı. Hülya Kaya, Malatya'da son zamanlarda meydana gelen depremlerden olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Depremlerin psikolojik olarak kendilerini etkilediğini aktaran Kaya, "Canlı yayındayken 10.46'da bir deprem yaşandı. Depreme canlı yayında yakalandık korkunçtu. Evinde, işinde, sokakta yakalanan herkes gibi biz de işimizin başındayken yakalandığımız bu depremden fazlasıyla etkilendik. Travmatik bir tabloyla karşı karşıyayız. Psikolojimizin iyi olmadığını her fırsatta söylüyoruz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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