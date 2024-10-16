Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama! Bölgede daha büyük bir deprem olacak mı?

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen şiddetli depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den son dakika açıklaması geldi. Bölgede daha büyük bir deprem olacak mı? Malatya depremi öncü mü? İşte Naci Görür'ün değerlendirmeleri...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama! Bölgede daha büyük bir deprem olacak mı?
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Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgedeki son durumla ilgili peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Tunceli, Erzincan ve Sivas'tan da hissedilen depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

MALATYA DEPREMİ ÖNCÜ MÜ? DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK MI?

Malatya'da meydana gelen 5,9'luk depremin ardından akıllara bölgede daha büyük bir depremin olup olmayacağı sorusu geldi.

Şiddetli depremin öncü olup olmadığı, daha şiddetli bir depremin yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

Konuyla ilgili yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de önemli bir açıklama geldi. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Naci Görür yaptığı açıklamada, "Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüküğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok. Elazığ’daki ve Malatya’daki heşehrilerime duyuru: Malatya ve Elazığ yörelerinde DAF üzerinde afet boyutunda bir deprem beklemiyorum ama son depremlerde zarar gören, hasar gören binalardan uzak durun. Bunlarda yıkım olabilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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