Malazgirt Belediye Eşbaşkanları Ahmet Kenan Türker ve Gülistan Özel gözaltına alındı

Muş’un Malazgirt ilçesinde Belediye Eşbaşkanları Ahmet Kenan Türker ve Gülistan Özel, gözaltına alındı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde Belediye Eşbaşkanları Ahmet Kenan Türker ve Gülistan Özel gözaltına alındı. DEM Partili eşbaşkanların, sabah saatlerinde gözaltına alındıkları ve ilçe emniyetine götürüldükleri öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı’nda (MA) yer alan habere göre, gözaltı işleminin Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında yapıldığı belirtildi. Soruşturmanın gerekçesi olarak, belediye binasına asılan ve üzerinde saçları örgülü kadın figürlerinin yer aldığı “Jin, jiyan, azadî” yazılı pankart olduğu öğrenildi

