Malezya ve Türkiye arasında medya buluşması! Büyükelçi Adlan Mohd Shaffieq önemli mesajlar verdi

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, "Malezya-Türkiye Medya Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq (Adlan Muhd Şafik), ülkesinin ticaret, yatırım, savunma, turizm, helal endüstrisi, sağlık, eğitim ve ikili ilişkilerin geleceğine dair görüşlerini paylaştı.

"G2G MUTABAKATI SAVUNMA TEDARİKİNDE AVANTAJ SAĞLIYOR"

Savunma sanayisinin önemine dikkat çeken Büyükelçi, Türkiye ile Malezya arasında 2025 yılında imzalanan Devletten Devlete (G2G) mutabakatının, savunma tedarikinde iki ülkeye önemli avantajlar sağladığını vurguladı.

Büyükelçi Shaffieq, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Malezya için daha fazla gemi satın almayı değerlendiriyoruz." Büyükelçi, bu yıl teslim alınan üç geminin ardından, Ekim ayında Desan tarafından geliştirilen iki sahil güvenlik gemisinin de teslim alınacağını sözlerine ekledi.

"TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Türkiye ile ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefinin desteklendiğini belirten Büyükelçi, Türk iş dünyasını Malezya'daki yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirmeye davet etti.

"Malezya-Türkiye Medya Buluşması" etkinliğinde katılımcılara Malezya mutfağından çeşitli yemekler ikram edilirken, Malezya kültürüne ait el sanatları, müzik aletleri ve kumaşlar da tanıtıldı.