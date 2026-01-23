Mali Şube'den "Papel" operasyonu: Ünlü ödeme şirketine kayyum atandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir operasyona imza attı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını mercek altına alan ekipler, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik soruşturma başlattı.

SUÇ GELİRLERİ SİSTEME NASIL SOKULDU?

Emniyet birimlerinin yürüttüğü titiz çalışmalarda, suç gelirlerinin aklanma yöntemine dair çarpıcı detaylara ulaşıldı. Tespitlere göre; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paralar, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme sokuldu. Nakline aracılık edilen bu paraların, daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

YAZILIM MÜHENDİSLERİ DE İŞİN İÇİNDE

Soruşturmayı derinleştiren polis, örgüt yapılanmasının teknik boyutunu da deşifre etti. Örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç mekanizmasında kritik roller üstlendiği ortaya çıktı. Bu kişilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, özel yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmalarıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif katkı sağladıkları, bu yolla "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri saptandı.

Örgüt hiyerarşisinde operasyonel, idari ve teknik süreçleri yöneten, para akışını gizleyen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgüt içi konumların netleştirilmesi ve suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla çok sayıda finansal ve dijital delile el konuldu. Şüphelilerin malvarlıklarına el konulurken, soruşturmaya konu olan Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.