Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün askerimiz eğer oradaysa bizim tek bir amacımız var, oradaki bütün terör yuvalarını dağıtmak. Bizim millet olarak, devlet olarak kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin toprağını istemiyoruz biz ama sınırlarımızın dibinde böyle bir ortamın oluşmasına da müsaade etmeyiz." dedi.

Ağbal, merkeze bağlı Camii Kebir Mahallesi'nde ziyaret ettiği çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti, Allah'tan herkese sağlık ve huzur vermesi temennisinde bulundu.

Bakan Ağbal, burada yaptığı açıklamada, Kahraman askerlerin Suriye'de, Afrin'de Türkiye'nin birliği ve beraberliği için mücadele ettiğini belirtti. Askerlerin oradaki terör yuvalarının hepsini dağıtacağını vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin onlara herhangi bir şekilde orada müsaade etmesi mümkün değil, onu da herkese söyledik. Herkes bilsin ki dedik, Türkiye o bölgede bir terör koridorunun, terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyecek. Kaç defa ikaz ettik. Dün Sayın Başbakanımız da söyledi, o bölgeden Kilis'e, Hatay'a roketler atıyorlar. Hangi ülke kabul edebilir ülkesinin sınırlarına tecavüzü? Bugün askerimiz eğer oradaysa bizim tek bir amacımız var, oradaki bütün terör yuvalarını dağıtmak. Bizim millet olarak, devlet olarak kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin toprağını istemiyoruz biz ama sınırlarımızın dibinde böyle bir ortamın oluşmasına da müsaade etmeyiz."

Türkiye'nin baştan beri, "Bu PYD dediğiniz yapı PKK" dediğine dikkati çeken Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu yedi düvel de aslında biliyor. Açıyorsunuz televizyon kanallarına bakıyorsunuz, PYD denilen örgütün propagandasına bakıyorsunuz, yaptıklarına bakıyorsunuz PKK'nın bir kolu. PKK'nın bir terör örgütü olduğunu da bütün dünya kabul ediyor. Avrupa'sı kabul ediyor, Amerika'sı kabul ediyor. PKK'nın uzantısı olan bir örgüte Türkiye Cumhuriyeti'nin veya diğer devletlerin 'Sen burada bir terör bölgesi oluştur' demeleri mümkün mü? O açıdan Türkiye Cumhuriyeti bu bölgede kim ne derse desin, kimsenin icazetini alacak halimiz de yok, kimsenin lafına, sözüne bakacak halimiz de yok, lafla sözle de bu işler olmuyor. Lafla sözle olsaydı eğer Türkiye Cumhuriyeti'ne verilen sözler tutulsaydı, o terör örgütleri oradan başka yollarla eğer süpürülseydi, temizlenseydi Türkiye böyle bir operasyonu yapmaya ihtiyaç duymazdı ama Türkiye ne gördü orada? Orada, o yapı iyice kendini kuvvetlendiriyor."



"Bunların amaçları bir şer bölgesi oluşturmak"

Ağbal, televizyon kanallarındaki haber bültenlerinde orada yapılan tünellerin, kulelerin görüntülerinin yer aldığına işaret etti. Suriye'nin bir parçasını Suriye'den koparıp Irak sınırına kadar olan o bölgede "bir terör devleti kurulmak istendiğine" vurgu yapan Ağbal, "O terör devletinin kurulması ne demek? Türkiye'nin bütün o sınırının yani gerek Suriye'deki, gerek Irak'taki sınır boyunca ülkemizin tehdit altında olması demek. Oradan saldırı yapmak demek. Dolayısıyla bunların amaçlarını biliyoruz. Bunların amaçları, bu bölgede bir şer bölgesi oluşturmak. Onun için kararlı bir şekilde operasyonlar sürecek. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız bu hususu çok net bir şekilde ifade ediyorlar." dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, Türkiye'nin buradaki niyetinin açık ve belli olduğunu belirterek, "Türkiye ikiyüzlü değil. Türkiye her şeyi açık ve seçik bir şekilde ifade ediyor yani bugün bazı ülkeler bakıyorsunuz bir gün öyle diyor, bir gün böyle diyor. Bugün ak dediğine, öbür gün kara diyor. İki yüzlü politikalar uygulayan devletler var. Türkiye ne diyor, 'Arkadaş benim açık niyetim buradaki terör örgütlerini yok etmek.' Buna kimin itirazı olabilir? Kimsenin itirazı olmaması lazım." ifadesini kullandı.

Allah'tan, harekata katılan askerlere yardımcı olmasını dileyen Ağbal, şu görüşlere yer verdi:

"Şimdi o bölgeyi ordumuz kuşattı her taraftan, oradaki çember daralıyor ve en sonunda inşallah o terör unsurları o bölgeden temizlenecek. Afrin'in gerçek sahipleri var. Orada yıllardır yaşayan yerleşik insanlar vardı. Bu terör örgütleri geldi, o insanlar üzerinde korku üretti, o insanları sindirdi ve o bölgede insanların dini, mezhebi, etnik kökeni bir tarafa tamamen onların üzerinde bir baskı oluşturdu. Türk askeri bu operasyonu yaptıkça, onların baskısından kurtuldukça oradaki insanlar da huzura, güvene kavuşuyor. Türkiye Cumhuriyeti bir devlet, öbür taraftaki bir terör örgütü. Türkiye Cumhuriyeti diyor ki 'Benim bu bölgede hiçbir başka niyetim yok. Sizi bu terör örgütlerinden kurtarmak istiyorum.' Öbürleri, 'Biz burada daha önce yoktuk ama şimdi biz varız, biz de sizin üzerinizde baskı oluşturacağız.' diyor."



"Tekrar vatanlarına dönmelerinin önünü açıyoruz"

Ağbal, Türkiye'nin o bölgede ne kadar barışçıl olduğunu anlatmak için harekata "Zeytin Dalı" adı verildiği bildirdi.

Ağbal, harekatı başarıyla sonuçlandığında o bölgede tekrar huzur ortamı da oluşacağını belirterek, "Fırat Kalkanı operasyonunun yapıldığı bölgelerde şu anda bizim yöneticilerimiz o bölge halkına hizmet ediyorlar. Valilerimiz, oradaki bölge halkına hizmet ediyorlar. Sağlık ekiplerimiz, Sağlık Bakanlığımız onlara hizmet ediyorlar. İhtiyaçları olan ne varsa, su ise su, yol ise yol yani biz şu anda hiçbir karşılık beklemeden o bölgedeki insanlara yardım ediyoruz. Zeytin Dalı operasyonu tamamlandığında o bölgenin insanlarının her türlü ihtiyaçlarını da Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler karşılayacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin son 6, 7 yıldır 3,5 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini anımsatan Ağbal, "Bu operasyonlar tamamlandıkça ne olacak? O insanlar da huzur olan yerlere doğru tekrar gidecekler. Aslında biz, insanların tekrar vatanlarına dönmelerinin de önünü açıyoruz. Bu insanları bizim doğru bir şekilde, güvenli bölgeler oluşturmak suretiyle tekrar eskiden yaşadıkları mekanlara da döndürmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Ağbal, Türk milletinin "alicenap" bir millet olduğunu vurgulayarak, "Biz o insanların dar zamanında, zor zamanında, herkesin kapılarını kapattığı bir zamanda onları misafir ettik ama o insanların esas yaşamak istedikleri yer, yaşamaları gereken yer neresi? Tabii ki kendi vatan toprakları. Bizim gerçi gidecek hiçbir yerimiz olmaz. Biz burada bir şey olsa Allah göstermesin, canımız pahasına burayı savunuruz, bir yere de gitmeyiz ama o insanlar gelmek zorunda kaldı. Şimdi ne yapması lazım? Oluşturulacak bu güvenli bölgelerde o insanların tekrar oralarda yerleşmeleri lazım. Onu da sağlayacak bu operasyon, o açıdan da son derece önemli." dedi.

Askerlerin her birinin kahraman olduğuna dikkati çeken Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah onlardan razı olsun. Büyük bir inançla kararlılıkla her gün dağlarda, o bölgede tek tek Hava Kuvvetlerimiz o alçakların inlerini bombalıyor, o yaptıkları tünelleri, kuleleri yok ediyor, tamamen terörden temizliyor. Kara birliklerimiz ilerlemeye devam ediyor. Şu anda en kritik dağlar ve stratejik noktalar tek tek ele geçiriliyor. Yakın bir zamanda herkes görecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü bir defa daha göstereceğiz inşallah."

Vatandaşlar, Bakan Ağbal'ın isteği üzerine şehitler için dua etti.

