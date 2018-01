Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Suç örgütleri bankalarda paraları 'ayakçı' diye tabir edilen değişik kişilere çektiriyorlar. Emniyet ve savcılık makamlarıyla Maliye olarak bizler, bunları anlık takip ediyoruz. Hem bu paralara el koyuyoruz hem de bu işleme karışan kişiler hakkında idari ve adli takibat başlatıyoruz" diye konuştu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) 2017'de 27 bin adet farklı yazılarla talepte bulunulduğunu belirterek, "Bu kapsamda da 85 bine yakın kişinin mali varlığının araştırılması istenmiş. Bu taleplerin 26 bin 536'sı doğrudan doğruya FETÖ ile ilgili." dedi.



Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.



Vatandaşların ihtiyaçlarının ve taleplerinin bulunduğunu, ülkenin büyüme ve kalkınma iddiasının olduğunu anımsatan Ağbal, buna uygun olarak bütçeden gerekli kaynakları ayırdıklarını ve doğru işler yaptıklarını, parayı doğru yerlere harcadıklarını, vatandaştan toplanan parayı en ekonomik şekilde kullanma gayretinde olduklarını dile getirdi.



Ağbal, son dönemde içeride ve dışarıda karşılaşılan sıkıntıları bu bütçeyle aştıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:



"Biz, bu bütçeden sadece ekonomiyi canlandırmak için teşvikler anlamında harcamaları artırmadık ki. 2017'de ortaya çıkan savunma ve güvenlik noktasında ilave harcamalarımız oldu. Kamu kurumlarından ilave harcama talepleri geldi. Biz onları da karşıladık. 2019'a giden süreçte vatandaşımızın talepleri, ihtiyaçları neyse biz onları bütçeden karşılayacağız. Hükümet olarak 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladık. 2018 sonu itibarıyla bütçe açığımızın milli gelire oranı yaklaşık 1,9 olacak. Bütçe açığı bu sene sonu itibarıyla nominal 65 milyar lira seviyesinde gerçekleşecek. Bu hedefe varma noktasında bütün gayretimizi 2017'de olduğu gibi devam ettireceğiz. 2019'a giderken eğitim, sağlık, altyapı harcamalarında ve vatandaşın ihtiyacı olan her alanda bütçe üzerinden gerekli harcamaları, gerekli kaynak tahsisatlarını yapmaya devam edeceğiz ama bunları bütçe limitleri içinde yapacağız. 2019 seçimleri geldiğinde o dönemde ekonomi daha iyi olacak. Büyümedeki trend aynen devam edecek, istihdam artacak. Enflasyonu bu sene sonu itibarıyla mutlaka tek haneli rakamlara düşürmemiz lazım. O konuda yoğun gayretimiz var. Biz hiçbir zaman sanal görüntüler, anlık kararlarla bu ülkeyi yönetmiyoruz. Önümüzde 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Bütün kararları uzun vadedeki hedefleri güderek veriyoruz. 2018 ve 2019'da da bütçe politikasını, uzun vadeli perspektifte sürdürmeye devam edeceğiz."



"2017'de MASAK'tan 27 bin farklı yazıyla talepte bulunuldu"



Ağbal, FETÖ ile mücadele kapsamında, MASAK'ın illegal sanal bahis uygulamalarına yönelik çalışmalarını da anlattı.



MASAK'ın, Maliye Bakanlığı bünyesinde savcılık ve emniyet birimleriyle çalışan ve suçlarla mücadele eden bir kurum olduğunu anımsatan Ağbal, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'ye karşı yürütülen mücadeleye MASAK'ın da farklı kanallardan destek verdiğini, örgütün mali portresinin ortaya çıkarılması, örgüte mensup olanların mali varlıklarının belirlenmesi ve her türlü adli tedbirin alınması noktasında çok ciddi bilgi desteğinde bulunduğunu bildirdi.



Ağbal, geçen yıl adliye makamlarından 26 bin, emniyet ve diğer kamu kurumlarından da bin 233 olmak üzere 27 bin adetten fazla farklı yazıyla MASAK'tan talepte bulunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda 85 bine yakın kişinin mali varlığının araştırılması istenmiş. Burada dikkat çekici olan, bu taleplerin 26 bin 536'sı doğrudan doğruya FETÖ ile ilgili talepler. Bu kapsamda 2017'de 83 bin 956 kişi hakkında FETÖ mensubiyeti mali araştırmalarını yapıp, bunları da emniyet ve savcılık birimlerimize vermişiz, vermeye de devam edeceğiz. FETÖ ile mücadele son derece önemli, ülke güvenliğini ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı olarak sadece MASAK değil, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı olarak da yürütülen mücadelede çok aktif bir rol üstlenmiş durumdayız."



"Sanal bahis, sosyal mesele haline gelmeye başladı"



Sanal bahsin sosyal bir mesele haline gelmeye başladığını ifade eden Ağbal, yurt içinde ve yurt dışında birtakım illegal örgütlerin, sanal ortamda internet siteleri oluşturarak bahis oynattıklarını, buradaki işlem hacminin büyüklüğünün de her geçen gün arttığını söyledi.



Adalet, İçişleri, Maliye, Gençlik ve Spor bakanlıkları olarak bu konuda yoğun bir mücadele yürüttüklerini vurgulayan Ağbal, yasa dışı bahis sitelerine girerek oyun oynayan vatandaşları uyardı.



Ağbal, "Değişik görüntülerle bu sitelerde oyunlar oynatılıyor, belki ikramiyeler veriliyor ama bu sitelerin arkasında suç örgütleri, yasa dışı kazanç sağlayan şebekeler var." ifadesini kullandı.



Bakan Ağbal, vatandaşların bu tür ortamlarda oyun oynamamalarının ülke güvenliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.



Sanal bahis konusunda hacmin artmasıyla birlikte Maliye Bakanlığı olarak yetki aldıklarını anımsatan Ağbal, "Sanal bahis kapsamında bankada bir hesabı yakalamışsak anında oradaki paranın çekilmesini engelliyoruz. Bunu artık günlük takip ediyoruz. 7 gün boyunca o parayı blokluyoruz." dedi.



Geçen sene eylül ayında yasal düzenleme yapıldığına işaret eden Ağbal, artık adli makamların, MASAK'ın ihbarı üzerine buradaki banka hesaplarına el koyduğunu bildirdi.



Ağbal, gerek oyun oynayanların gerekse oynanan bu oyunlarla ilgili bankalarda biriken paraları çekenlerin ciddi yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerine dikkati çekerek, "Bu suç örgütleri bankalarda paraları 'ayakçı' diye tabir edilen değişik kişilere çektiriyorlar. Emniyet ve savcılık makamlarıyla Maliye olarak bizler, bunları anlık takip ediyoruz. Hem bu paralara el koyuyoruz hem de bu işleme karışan kişiler hakkında idari ve adli takibat başlatıyoruz." diye konuştu.



"Yasa dışı bahiste yüksek ikramiye cezbediyor"



Ağbal, söz konusu oyunlardaki kaynakların suç örgütlerine aktarıldığını belirterek, "Özellikle bankacılık sisteminde 'cepten cebe para transferi' diye bir sistem vardı. Bunu kullandıklarını gördüğümüz zaman tedbirini aldık. Onlar uygulamayı değiştirdikçe, biz de onların üzerine gitmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile mevcut yasal düzlemde oynanan oyunların ikramiye oranları konusunda teknik değerlendirme toplantısı yaptıklarını dile getiren Ağbal, yasa dışı bahis sitelerindeki yüksek ikramiye oranlarının cezbedici olduğunu söyledi.



Ağbal, Gençlik ve Spor Bakanlığının bu konuda değişik ülkelerdeki uygulamalara da bakarak çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Diğer ülkelerdeki uygulamalara baktığımız zaman ikramiyelerin yukarıya çekilmesi konusundaki taleplerin önemli olduğu görünüyor. İkramiye konusuyla ilgili iki bakanlıktan teknik ekipler düzenleme hazırlıklarını başlattılar. Bunu hükümet olarak değerlendireceğiz." diye konuştu.



Yasa dışı bahisle mücadelenin diğer unsurunun da adli makamlar olduğunu belirten Ağbal, yasal oynanan şans oyunlarında da cazibeyi artıracak birtakım düzenlemeler yapılacağını bildirdi.