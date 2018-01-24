Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA Editör Masası'na konuk oldu, Afrin operasyonuna dair konuştu. Ağbal, "Operasyon piyasalar tarafından beklenen bir operasyondu. İlk andan itibaren piyasalar beklenen bu gelişme karşısında sakin. Ekonomi üzerinde olumsuz bir etkide bulunması mümkün değil" dedi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuşan Maliye Bakanı Ağbal, operasyonun piyasalar tarafından beklendiğini kaydetti.



Ağbal, ilk andan itibaren piyasaların beklenen bu gelişme karşısında sakin olduğunu belirtti.



Maliye Bakanı, operasyonla ilgili "Ekonomi üzerinde olumsuz bir etkide bulunması mümkün değil" dedi.



"EKONOMİYLE İLGİLİ RİSKLERİ ORTADAN KALDIRIYOR"



AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Ağbal, harekata dair "Türkiye Cumhuriyetinin bu operasyonu kararlılıkla yapıyor olması ekonomiyle ilgili riskleri ortadan kaldırıyor" ifadelerini kullandı.



Ayrıca, Ağbal, "2018'de Türkiye güçlü büyüme performansını devam ettirecek. 2018'de kurulu kapasiteyi daha da büyütecek teşvikler vermemiz lazım" bilgilerini paylaştı.



TORBA YASA GELİYOR



Bakan Ağbal, "2018'de yatırımları, istihdamı teşvik amacıyla bir torba yasa çalışmasını yakın zamanda Meclise sevk etmeyi düşünüyoruz." dedi.



YASAL ŞANS OYUNLARI



Maliye Bakanı Ağbal, yasal şans oyunlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İkramiye oranlarının yukarıya çekilmesi konusunda teknik çalışmalar başladı" diye konuştu.



ASGARİ ÜCRET



Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Asgari ücret, hiçbir şekilde yıl başında açıklanan tutarın altına inmeyecek. Bunu kalıcı düzenlemeyle hayata geçiriyoruz" dedi.



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