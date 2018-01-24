banner967
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor...
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor...
Sosyal medya operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
Sosyal medya operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
Türkiye Kart dönemi yarın başlıyor
Türkiye Kart dönemi yarın başlıyor
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Afrin harekatı açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA Editör Masası'na konuk oldu, Afrin operasyonuna dair konuştu. Ağbal, "Operasyon piyasalar tarafından beklenen bir operasyondu. İlk andan itibaren piyasalar beklenen bu gelişme karşısında sakin. Ekonomi üzerinde olumsuz bir etkide bulunması mümkün değil" dedi

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Afrin harekatı açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuşan Maliye Bakanı Ağbal, operasyonun piyasalar tarafından beklendiğini kaydetti.

Ağbal, ilk andan itibaren piyasaların beklenen bu gelişme karşısında sakin olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı, operasyonla ilgili "Ekonomi üzerinde olumsuz bir etkide bulunması mümkün değil" dedi.

"EKONOMİYLE İLGİLİ RİSKLERİ ORTADAN KALDIRIYOR"

AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Ağbal, harekata dair "Türkiye Cumhuriyetinin bu operasyonu kararlılıkla yapıyor olması ekonomiyle ilgili riskleri ortadan kaldırıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Ağbal, "2018'de Türkiye güçlü büyüme performansını devam ettirecek. 2018'de kurulu kapasiteyi daha da büyütecek teşvikler vermemiz lazım" bilgilerini paylaştı.

TORBA YASA GELİYOR

Bakan Ağbal, "2018'de yatırımları, istihdamı teşvik amacıyla bir torba yasa çalışmasını yakın zamanda Meclise sevk etmeyi düşünüyoruz." dedi.

YASAL ŞANS OYUNLARI

Maliye Bakanı Ağbal, yasal şans oyunlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İkramiye oranlarının yukarıya çekilmesi konusunda teknik çalışmalar başladı" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Asgari ücret, hiçbir şekilde yıl başında açıklanan tutarın altına inmeyecek. Bunu kalıcı düzenlemeyle hayata geçiriyoruz" dedi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #maliye bakanı #Naci ağbal #aa editör masası #afrin harekatı #zeytin dalı harekatı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.