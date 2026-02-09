Maliye harekete geçti! Avukatların gelir beyanları mercek altında

Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü, avukatların vergi durumlarını incelemek üzere şubat başından itibaren harekete geçti. Serbest meslek kazancı denetimleri kapsamında avukatlara gönderilen resmi yazılarda, mükelleflerin defterdarlıkların vergi denetim birimlerine gelerek görüşme yapmaları talep ediliyor.

ORTALAMA GELİR 34 BİN LİRA OLARAK GÖRÜNÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirli meslek gruplarına yönelik yürüttüğü sıkı vergi denetimlerine avukatlar da dahil edildi. Meslek gruplarının gelir beyanlarını bir süredir yakından izleyen Bakanlığın resmi verilerine göre, avukatların 2024 yılında beyan ettiği ortalama gelir yaklaşık 34 bin lira seviyesinde kaldı.

Hatırlanacağı üzere Maliye ekipleri geçtiğimiz yıl doktorlar, fal, astroloji ve medyumluk hizmeti sunanlar ile online psikolog ve diyetisyenler üzerinde yoğun denetimler gerçekleştirmiş, vergi kaçırdığı tespit edilenlere ağır yaptırımlar uygulamıştı. Avukatlara ulaşan yazıların konusu "Gönüllü uyum çalışması" başlığını taşıyor. Yazıda, Maliye'nin verilerine dikkat çekilerek, avukatlık faaliyetine ilişkin 2023 ve 2024 takvim yıllarıyla ilgili değerlendirme yapılacağı bilgisine yer veriliyor.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ'NDE RİSK SORGULAMA DÖNEMİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere durumlarını kontrol etme şansı vermek adına Dijital Vergi Dairesi'ne risk sorgulama özelliği ekledi. Bu yeni uygulama sayesinde vergi levhaları ve gelirleriyle ilgili risk analizini gören mükellefler, ağır cezalarla karşılaşmak yerine gönüllü olarak vergi dairesine gidip uzlaşı yolunu seçebiliyor ve gerçek vergisini ödeme imkanı buluyor.

BELGE GİZLEME SUÇUNA 5 YILA KADAR HAPİS

Sürecin hukuki boyutuyla ilgili Türkiye Barolar Birliği'nin paylaştığı bilgilendirme notlarında kritik uyarılar yer aldı. Buna göre, avukatların düzenledikleri e-serbest meslek makbuzlarını, inceleme elemanının talebi üzerine elektronik ortamda ibraz etmeleri zorunlu tutuluyor.

Baronun notlarında, belgelerin sunulmaması durumunda karşılaşılabilecek tablo şu ifadelerle aktarıldı: “Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, gizleme suçunu oluşturur ve 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Cezanın üst sınırı 3 yıl iken, 15.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıla çıkarılmıştır.”

FİZİKSEL DEFTER ZORUNLULUĞU KALKTI AMA İBRAZ ŞART

Baronun paylaştığı bilgilere göre, serbest meslek erbabı olan avukatlar için 2018 takvim yılından itibaren serbest meslek kazanç defterinin ve amortisman kayıtlarının fiziksel olarak tutulması uygulaması sona erdi.

Bu karar doğrultusunda avukatlar 2018 yılından beri fiziksel bir defter tutmak, bunu muhafaza ve ibraz etmek zorunda değil. Ancak makbuzlarını inceleme elemanının talebi üzerine elektronik ortamda tutuyorlar ve vergi memurlarına bu belgeleri sunmaları gerekecek.