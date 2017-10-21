İstanbul Maltepe'de trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Maltepe'de trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yüksek sesli meydana geldi.



İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi üzerinde patlama sesleri duyan vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine belirtilen adrese gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu.



Caddenin giriş ve çıkışlarını zırhlı araçlarla kapatan ekipler, vatandaşları alandan uzaklaştırdı.



Patlama trafo kaynaklı

Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemelerde patlamanın cadde üzerindeki trafodan kaynaklandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor