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Maltepe’de baba dehşeti: 2 kızını öldürüp intihar etti

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde cinnet getiren babanın,  2-4 yaşlarında 2 kız çocuğuna pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü, ardından aynı tüfekle intihar ettiği öğrenildi

Maltepe’de baba dehşeti: 2 kızını öldürüp intihar etti
Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde cinnet getiren babanın,  2-4 yaşlarında 2 kız çocuğuna pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü, ardından aynı tüfekle intihar ettiği öğrenildi.

Olayı duyan anne evin önünde sinir krizleri geçiriyor.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: DHA
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