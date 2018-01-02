Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde cinnet getiren babanın, 2-4 yaşlarında 2 kız çocuğuna pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü, ardından aynı tüfekle intihar ettiği öğrenildi.Kaynak: DHA
Olayı duyan anne evin önünde sinir krizleri geçiriyor.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar gelecek...
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.