Maltepe'deki silahlı dehşetin altından çifte cinayet çıktı! Kan donduran ayrıntı

Almanya'da ikamet eden ev sahibi Osman Akyol (61) ve eşi Nursen Akyol (61), 20 yıldır dairelerinde oturan 63 yaşındaki kiracıları Mehmet Taşkaya'nın silahlı saldırısına uğrayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıda çiftin avukatı Emir Ali Spor ağır yaralanırken, kendisini eve kilitleyip polisle çatışan saldırganın evinden adeta cephanelik ele geçirildi.

20 YILLIK ANLAŞMAZLIK KANLA BİTTİ: ÇİFT ÖLDÜ, AVUKAT YARALI

Maltepe'de dehşet anlarına sahne olan olayın kronolojik gelişimi şöyle:

Almanya'da yaşayan ev sahipleri Osman ve Nursen Akyol çifti, Türkiye'ye gelerek binalarının bakımını üstlenen ve 20 yıldır kiracıları olan Mehmet Taşkaya ile avukatları Emir Ali Spor eşliğinde bir araya geldi.

Görüşme sırasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; belindeki silahı çeken 63 yaşındaki kiracı Mehmet Taşkaya kurşun yağdırdı.

Akyol çifti vücutlarına isabet eden çok sayıda mermiyle olay yerinde hayatını kaybetti; yanlarında bulunan avukat Emir Ali Spor ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

CİNAYETİN ARKASINDAKİ 500 BİN DOLAR İDDİASI VE SABIKA KAYDI

Soruşturma derinleştikçe kanlı saldırının arka planındaki mali düğüm gün yüzüne çıktı:

Mehmet Taşkaya'nın son 20 yıldır binadaki daireleri bizzat kiraya verdiği, kira gelirlerini toplayarak gayrimenkulle ilgilendiği belirlendi.

Zanlının binaya bugüne kadar 500 bin dolar harcama yaptığını öne sürdüğü ve taraflar arasındaki kanlı çatışmanın bu masrafın tahsili ile devir anlaşmazlığından patlak verdiği tespit edildi.

Katil zanlısı Mehmet Taşkaya'nın geçmiş suç kayıtlarında "tehdit", "hakaret" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" gibi çok sayıda sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı.

ÖZEL HAREKAT BİNAYA GİRDİ: KENDİNİ KİLİTLEYİP ETRAFA ATEŞ AÇTI

Cinayetin ardından sokakta yaşanan can pazarında polisle zanlı arasında sıcak temas yaşandı:

Çifte infazın ardından kendisini binaya kilitleyen saldırgan, teslim olmayı reddederek pencereden polislere ve çevreye rastgele ateş açmayı sürdürdü.

Olay yerine sevk edilen Özel Harekat timleri, çevre güvenliğini sağlayarak koçbaşıyla binaya baskın düzenledi ve saldırganı sağ olarak etkisiz hale getirdi.

Osman ve Nursen Akyol çiftinin cansız bedenleri olay yeri incelemesinin tamamlanmasıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

EVİNDEN CEPHANELİK VE OLAY YERİ İNCELEME ŞERİDİ ÇIKTI

Operasyonun ardından katil zanlısının ikametinde yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletleri şoke etti:

2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tüfek ve 1 adet havalı tabanca,

331 adet canlı fişek ve 10 kutu saçma mühimmatı,

10 adet tabanca gaz tüpü,

1 adet kılıç, 2 adet kama bıçağı ve 1 adet polis tipi kelepçe,

4 adet yüksek etkili biber gazı ile birlikte 1 adet resmi "olay yeri inceleme şeridi" bulunarak el konuldu.