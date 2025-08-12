Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti: İşte istifa sebebi

Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve adli kontrolle serbest bırakılan Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer, görevlerinden ve CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP’Lİ GÜLSÜM ÖZER GÖREVLERİNDEN VE PARTİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer, başkan yardımcılığı, CHP meclis üyeliği ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye hizmet etmek amacıyla CHP'den göreve talip olduğunu belirtti.

Soruşturmanın yapıldığı günden bu yana zor bir süreç yaşadığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Yaşadığım bu süreçte travmadan dolayı psikolojim bozuldu. Bundan sonraki süreçte faydalı olamayacağımı düşündüğüm için belediye meclis üyeliği ve başkan yardımcılığından istifa ediyorum. Aynı zamanda CHP üyeliğinden de istifa ediyorum. Çünkü bu zor günümde yanımda yer almayan destek çıkmayanların şöyle ki, bana İl Başkanlığı tarafından gönderilen avukatın adımı bile bilmemesi bana sorumsuzluk geldi.

''HER ŞEYİN 'MIŞ' GİBİ YAPILIYOR OLMASI BENİ ÇOK ÜZDÜ''

Cezaevinden çıkalı bir haftaya yaklaşmasına karşın hala şahsımı İl Başkanı'nın bile arayıp sormaması davasına inandığım CHP üyesi olarak çok düşündürücü geldi. Ben aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi İl Meclis üyesiyim. Söylemek istediklerim bunlarla da kısıtlı değil. Ziyaretime gelen bazı milletvekilleri adımı dahi bilmiyordu. Her şeyin 'mış' gibi yapılıyor olması beni çok üzdü. Tüm bu nedenler şahsımı çok üzdüğünden ve psikolojimin bozulması nedeniyle istifa yolunu seçtiğimi tüm kamuoyuna bildiririm."

TUTUKLANMIŞTI, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Özer, Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda 4 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklanmış, 7 Ağustos'ta adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

manavgat chp istifa
