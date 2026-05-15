Manavgat Belediyesi davasında karar çıktı: Görevden uzaklaştırılan başkana 45 yıl hapis!

Antalya’da Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında dikkat çeken karar çıktı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen davada, görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile birlikte çok sayıda sanık hakkında hapis cezaları verildi.

Mahkeme heyeti, Niyazi Nefi Kara’yı “suç işlemek amacıyla örgüt yönetmek”, “irtikap”, “zimmet”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından suçlu buldu.

Mahkeme, Kara hakkında toplam 45 yıl 22 ay 13 gün hapis ve adli para cezasına hükmetti.

“BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET”

Soruşturma sürecinde “baklava kutusunda rüşvet” iddialarıyla gündeme gelen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter hakkında da karar verildi.

Mahkeme, Mehmet Engin Tüter’i örgüt üyeliği, rüşvet alma, zimmet ve kara para aklama suçlarından toplam 40 yıl 20 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca Mehmet Engin Tüter hakkında 2 milyon lira adli para cezası uygulanmasına karar verildi.

Davada yargılanan diğer sanıklar hakkında da çeşitli oranlarda hapis ve beraat kararları verildiği öğrenildi.

Mahkeme heyeti ayrıca tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti.