Manavgat Belediyesi rüşvet davasında yeni gelişme: Üç tutuklu sanığa tahliye kararı

Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmanın kilit isimlerinden, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da dahil olduğu 9'u tutuklu toplam 41 sanığın yargılanma süreci devam ediyor.

Mahkeme heyeti, üç tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla salıverilmesine hükmederken, davada "örgütlü çalışma" iddialarını dile getiren müşteki bir turizmcinin çarpıcı beyanları güne damga vurdu.

Davanın Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasının dördüncü oturumunda, aralarında eski başkan Niyazi Nefi Kara ile "baklava kutusunda rüşvet" aldığı iddia edilen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in bulunduğu 41 sanık ile müştekiler ve avukatlar hazır bulundu.

TURİZMCİ ZAFER SÜRAL'DEN ŞOK SUÇLAMALAR

Müşteki sıfatıyla dinlenen turizmci Zafer Süral, yeni otel inşaatı için belediyeye yaptığı ruhsat başvurusuna günlerce cevap alamadığını ifade etti. Süral'ın anlatımına göre, eski başkan yardımcısı tutuklu sanık Sıla Ceyhan Berkaya, kendisini Demir Demir'e yönlendirdi. Birkaç gün sonra gerçekleşen Demir Demir görüşmesine Hüseyin Cem Gül'ün de katıldığını belirten Süral, burada belediyenin Kanal V televizyonuna olan borçlarından bahsedilerek, bu kanala ödeme yapması talebiyle karşılaştığını iddia etti. Bu talep üzerine Kanal V'ye 6 milyon 600 bin lira ödeme gerçekleştirdiğini öne sürdü. Bu ödemeyi daha sonra Niyazi Nefi Kara'ya sorduğunda, başkanın ödemeden bilgisi olduğunu söylediğini aktaran Süral, çarpıcı bir iddiada bulundu: "Örgütlü bir şekilde çalışıyorlar. Birisi tuzağa çekiyor ondan sonra hiyerarşik bir şekilde çalışıyorlar."

Ruhsatı aldıktan kısa süre sonra Hüseyin Cem Gül'ün, otelin inşaat işini Mehmet Ali Fansa'ya vermesi gerektiğini söylediğini iddia eden Süral, "Elimde daha küçük teklif varken işi Mehmet Ali Fansa'ya verdim." diyerek, Fansa'nın kendisine, "İşin 0,75'lik kısmı Niyazi Nefi Kara'nın Kumköy'deki villasının inşaatı için ayrıldı." dediğini öne sürdü.

CHP GENEL MERKEZİ İÇİN 200 BİN AVRO İDDİASI

Daha sonra Demir Demir'in kendisini arayarak "CHP Genel Merkezi 200 bin avro istiyor. Başkanın bilgisi var." dediğini belirten Süral, kredi çekerek bu parayı Demir'e götürdüğünü kaydetti. Mağduriyetini kanıtlamak amacıyla ses kaydı yaptığını belirten Süral, bu ödemeyi hem Niyazi Nefi Kara'ya hem de Sıla Ceyhan Berkaya'ya bildirdiğini söyledi.

Ödediği paraların toplamının 15 milyon lirayı bulduğunu ve bu yüzden daha fazla ödeme yapamayacağını söylediği Hüseyin Cem Gül'ün kendisine cep telefonundan, diğer otelciler tarafından gönderilmiş "Lütfen Hüseyin telefonu aç" şeklinde yalvarma içerikli mesajlar gösterdiğini iddia etti. Ardından da gözdağı vermek amacıyla sahildeki barı için belediyenin ceza kestiğini savundu.

Belediye Yapı Kontrol Müdürü Hüseyin Keçer'le görüştüklerinde cezanın 15 milyona düşürülebileceği cevabını aldığını belirten Süral, şikayetini şu sözlerle özetledi: "Bu örgütün mağduruyum. Manavgat'ta bu haraç düzeninin sona ermesini istiyorum."

"HÜSEYİN CEM GÜL'ÜN NELER YAPACAĞINDAN KORKTUM"

Mahkeme başkanının sorularını yanıtlayan Süral, SGK borcu nedeniyle belediyeye 5 milyon lira ödeme yaptıklarını ve bu süreçte belediye meclis üyesi Hüseyin Sırcan'ın "Para yatmazsa çöpleriniz alınmayacak" dediğini iddia etti. Ayrıca, yerel seçimlerde Niyazi Nefi Kara'ya 600 bin lira destek sağladığını da sözlerine ekledi.

CHP Genel Merkezi için ödenen 200 bin avro konusunu Kara'ya açtığında ise Kara'nın "Bilgim yok" dediğini aktaran Süral, neden doğrudan CHP Genel Merkezi'ne durumu bildirmediği sorusuna şu yanıtı verdi: "Hüseyin Cem Gül'ün neler yapacağından korktum. Gül, bazı otellere yapılanlardan örnekler verdi. Niyazi Nefi Kara'nın oğlunun aracına takip cihazı taktığını, Whatsapp konuşmalarını dahi uygulamayla görebildiğini söyledi."

DİĞER MAĞDURLAR NEDEN ÇEKİNDİ?

Diğer mağdur otel sahipleriyle birlikte hareket edememesi konusundaki soruya Süral, "Bu konuya cesaret etmek kolay değil. Oysaki ortak hareket konusunda pek çok mağdur otelciyle konuştum. Çekindiler." cevabını verdi.

Süral, otel inşaat işini aslında başka birine vermeyi planlarken, Hüseyin Cem Gül'ün yönlendirmesiyle Mehmet Ali Fansa'ya verdiğini ve Fansa'nın bu işten 70 milyon liraya yakın ciro yaptığını öne sürdü. Para konuları ne zaman konuşulsa masada Hüseyin Cem Gül'ün bulunduğunu vurgulayan Süral, "Bizden istenen tüm paralar haksızdı. Hüseyin Cem Gül, 'vereceksin, edeceksin, yıkarız' tarzı bir jargon kullanıyordu." dedi. Mesut Kara'nın kendisine "Senden alınan 200 bin avronun 150 binini Demir Demir, 50 binini de Hüseyin Cem Gül aldı." dediğini de iddialarına ekledi.

Ayrıca, belediye Yapı Kontrol Müdürü Hüseyin Keçer sahilini mühürlemeye her geldiğinde Hüseyin Cem Gül'ü aradığını ve Keçer'in de belediye ekiplerini çektiğini, yani Gül'ün Keçer'e 'mühürleyin veya mühürlemeyin' şeklinde talimat verdiğine şahit olduğunu ifade etti.

Müşteki İbrahim Mutlu ise belediyenin hiçbir makam ve memuruyla görüşmediğini, encümendeki bir arazi dosyası için sadece Demir Demir ile görüştüğünü belirtti. Belediyenin bir organizasyon şirketine borcu olduğunun söylenmesi üzerine kendisinden 100 bin dolar istendiğini, 1 milyon 250 bin lirada anlaştıklarını ve parayı tutuklu sanık Mehmet Okan Kaya'ya teslim ettiğini iddia etti.

SANIĞIN SAVUNMASI: "BİZİM PARA PUL DERDİMİZ YOK"

Tutuklu sanık, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, son savunmasında 5 aydır tutuklu olduğunu belirtti. İddianamede iddia edildiği gibi bir örgüt kurmadığını savunan Kara, "Paradan nefret ederim. Bizim para pul derdimiz yok. Dört gündür dinledim, bir Allah'ın kulu 'Nefi Kara benden para istedi' diyemedi." ifadelerini kullandı. Alınan verilen rüşvetten haberinin olmadığını öne süren Kara, beraat olmazsa bile tahliye talep ederek "Kaçmayız, kaçacak yerimiz yok." dedi.

Baklava kutusunda rüşvet aldığı iddiasıyla suçlanan eski Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Mehmet Engin Tüter de suç örgütü iddialarını reddederek, operasyondan önceki iki ayda Kara ile görüşmediğini savundu. "Operasyondan bir ay önce 'itirafçı ol, istifa et' dediler. Sonra da bana kumpas kurdular. Asıl örgüt dışarıda kurulan örgüttür. Benim bir tek örgütüm var o da Manavgat Avcılar Derneği." şeklinde konuşan Tüter, üzerine atılı 17 suçun 14'ünde isminin geçmediğini belirterek, sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye edilmeyi talep etti.

MAHKEMEDEN ÜÇ KİŞİ İÇİN ADLİ KONTROL ŞARTI İLE TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda tutuklu sanıklar Hüseyin Keçer (Belediye Yapı Kontrol Müdürü), Osman Zafer Keçer ve Bulem Şahbaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet iddiaları üzerine başlattığı soruşturmada, tutuklanan Niyazi Nefi Kara belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmanın genişletilmesiyle yapılan aramalarda, zirai depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirilmişti.

41 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu ve örgütün yöneticiliğini Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı öne sürülüyor. İddianameye göre Kara, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle "suç örgütü kurmak", "rüşvet almak", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olarak gösteriliyor. Rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği savunulan iddianamede, bazı şüphelilerin otel ruhsatı, imar izni ve iş yeri açma belgeleri karşılığında "hizmet bedeli" veya "bağış" adı altında paralar talep ettikleri, bu paraların belediye hesaplarına ya da üçüncü şahıslara aktarıldığı ve bazılarının konut veya araç alımında kullanıldığı iddia ediliyor.

Görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında iddianamede, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.