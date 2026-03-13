Manavgat Belediyesi soruşturmasında 12 kişi daha tutuklandı

Manavgat Belediyesinin önceki yönetimine yönelik yürütülen rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 kişi daha tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen’in de tutuklu bulunduğu dosyada gözaltı sayısı son operasyonlarla birlikte 40’a yükseldi.

BİR KİŞİ HALA ARANIYOR

Soruşturma kapsamında aranan 1 şüphelinin ise henüz yakalanamadığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12’si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 13 kişi ise ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında üç gün önce Aydın, Antalya ve Manavgat’ta düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınmıştı. İfadelerin ardından gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4’ü de daha sonra yakalandı.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları kapsamında 11 Eylül 2025’te tutuklanmıştı. Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Devam eden operasyonlarda eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A’nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli daha tutuklanmıştı. 2 Aralık 2025’te düzenlenen bir başka operasyonda ise 19 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 3’ü tutuklanmıştı.

Öte yandan Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 43 sanığın yargılanması devam ediyor.