Manavgat Belediyesi soruşturmasında yeni dalga: 21 kişi daha gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, belediyenin önceki yönetimine yönelik yürütülen ve eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de cezaevinde bulunduğu soruşturma genişliyor. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "rüşvet", "irtikap" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla yürütülen adli süreçte, haklarında yakalama kararı çıkartılan 21 şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin baskınlarında gözaltına alınan 21 kişinin profili soruşturmanın ulaştığı boyutları gösteriyor. Yakalanan şüpheliler arasında mevcut belediye çalışanlarının yanı sıra ilçede faaliyet gösteren turizmciler, iş insanları ve müteahhitler de bulunuyor.

SÖZEN KARDEŞLERİN EVİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKMIŞTI

Operasyonların merkezinde yer alan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen, 11 Eylül 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Sözen kardeşler; "rüşvet", "zimmet", "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" iddialarıyla yargılanıyor. Kararın ardından şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Süreç içerisinde peş peşe gerçekleştirilen operasyon dalgalarında, eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A.'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma takviminde 2 Aralık 2025'te yapılan baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alınıp 3'ü tutuklanırken, 10 Mart'taki operasyonda yakalanan 40 zanlıdan 12'si tutuklanmıştı. İlerleyen süreçte bazı şüphelilerin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasıyla birlikte, mevcut soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 11'e geriledi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN KARA'NIN DAVASI DA SÜRÜYOR

Öte yandan Manavgat Belediyesi ile ilgili yargı süreci sadece bu dosya ile sınırlı değil. Belediyeye yönelik yürütülen bir diğer bağımsız soruşturmada, belediye başkanı olarak görev yaparken tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 43 sanığın yargılaması devam ediyor. Bu ayrı davada ise an itibarıyla 5 sanığın tutukluluk hali sürüyor.