Manavgat'taki 'rüşvet' depremi sürüyor! Eski başkan vekili dahil 24 gözaltı daha...

Antalya Manavgat Belediyesi'nin eski yönetimine yönelik "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu yeni bir dalgayla genişledi. Eski Başkan Şükrü Sözen'in ardından, aralarında eski başkan vekilinin de bulunduğu 24 şüpheli daha gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in halihazırda tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, 27 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında Sözen döneminde başkan vekilliği görevi yapmış bir kişinin de bulunduğu 24 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar arasında, belediyeden ihale alan bazı inşaat şirketlerinin sahipleri ile birtakım iş insanlarının da yer aldığı öğrenildi.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

SÖZEN KARDEŞLER EYLÜL'DE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın geçmişine bakıldığında, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde 11 Eylül'de tutuklanmıştı. Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda para ve ziynet eşyasının ele geçirildiği öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında daha önce 5 zanlı daha tutuklanmıştı.

Öte yandan, Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu toplam 41 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edildiği bilgisi de bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

