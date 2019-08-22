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Manchester City takımının idmanına katılan Çukur dizisi oyuncusunun adı ne, ünlü oyuncu kimdir? Erkan Kolçak Köstendil hakkında! Hadi 22 Ağustos 2019 Perşembe ipucu sorusu ve cevabı

Çukur dizisinin ünlü oyuncularından birisi, dev futbol kulübü Manchester City takımının antremanına katılmasıyla günlerce konuşulmaya başlandı. Ünlü isim, teknik direktör Guardiola ve İlkay Gündoğan ile fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı. Peki, Manchester City takımının idmanına katılan Çukur oyuncusu kimdir?

Manchester City takımının idmanına katılan Çukur dizisi oyuncusunun adı ne, ünlü oyuncu kimdir? Erkan Kolçak Köstendil hakkında! Hadi 22 Ağustos 2019 Perşembe ipucu sorusu ve cevabı

Çukur dizisinde Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil, Manchester City idmanını ziyaret etti. Manchester City forması giyen başarılı oyuncu bu anları sosyal medyadan da paylaştı. Çektiği fotoğrafları sosyal medyadan yayınlayan ünlü oyuncu kaleci forması giyip eldiven taktı.

Erkan Kolçak Köstendil hakkında

Erkan Kolçak Köstendil, Türk oyuncu, yönetmen. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol alan sanatçı, Ulan İstanbul dizisindeki rolü ile Türkiye'de geniş kitlelerce tanındı. Çektiği kısa filmler ile çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almıştır.

2014'te Yağmur: Kıyamet Çiçeği isimli sinema filminde "Şenol" karakterini ve İtirazım Var'da "Süpermen" karakterini canlandırdı. 2015'te "Güven" canlandırdığı Kara Bela filminden sonra Muhteşem Yüzyıl adlı tarihi dizide "Şahin Giray Han" karakterini oynadı. Onur Ünlü'nün 2017 yapımı Put Şeylere filminde rol aldı. 2017’te başlayan ay yapım’ın "Çukur" dizisinde ‘Vartolu Sadettin’ karakterini canlandırıyor.

Etiketler; #son dakika haberleri #Manchester City takımının idmanına katılan Çukur dizisi oyuncusu #Erkan Kolçak Köstendil #çukur #manchester city
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