Manifest grubu kurucusu Tolga Akış'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemede uyuşturucu maddeye rastlanmadığı ortaya çıktı.

Akış, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Akış, savcılık sorgusunun ardından "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

KAN, İDRAR VE SAÇ ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Soruşturma sürecinde Adli Tıp Kurumu tarafından Akış'tan kan, idrar ve saç örnekleri alındığı öğrenildi. Alınan bu örnekler üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, örneklerde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.