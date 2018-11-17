Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan askerler müşahede altında tutuluyor. Manisa Valisi Ahmet Deniz, ciddi bir durum olmadığını açıkladı.

Manisa'da yine zehirlenme vakası yaşandı. Vali'den ise "Sıkıntılı bir durum yok" açıklaması geldi.



Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeği yenildi. Görevli askerlerin bir kısmı yemeğin ardından rahatsızlandı. Kendisini kötü hisseden 21 asker Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



"Hafif besin zehirlenmesi" teşhisi konulan ve ayakta tedavi edilen askerler, tedbir amaçlı olarak müşahede altına alındı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz "Askerlerin sağlığıyla ilgili endişelenecek bir durum olmadığını" belirtti.



"Kışlada aynı yemekten 5 bin asker yemiş. Ancak önce 2 asker daha sonra 19 asker mide ağrısı şikayetiyle revire başvurmuş. Daha sonra hastaneye getirildiler. Şu an tedavileri tamamlandı, tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyorlar."





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