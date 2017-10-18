Manisa'da 50 yaşındaki iş adamı otel havuzunda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Yunusemre ilçesindeki bir otelin havuzunda hareketsiz bir kişiyi fark eden müşteriler durumu işletme yetkililerine bildirdi.
İhbar üzerine otele gelen 112 Acil Servis ekipleri, bir fabrikada genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Nuri Ünver'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ünver'in cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis ekipleri, otele spor amaçlı geldiği öğrenilen Ünver'in odasında inceleme yaptı.
Manisa'da 50 yaşındaki iş adamı otel havuzunda ölü bulundu
Manisa'da 50 yaşındaki iş adamı otel havuzunda ölü bulundu.
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