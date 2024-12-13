Manisa’da bıçaklı gasp girişimi: Taksici mesleği bıraktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşanan korkutucu olayda, 18 yaşındaki Emirhan Ü., 49 yaşındaki taksi şoförü Hakan Paktan’a bıçakla saldırarak gasp girişiminde bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Manisa’da bıçaklı gasp girişimi: Taksici mesleği bıraktı
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28 Kasım gecesi saat 23.59'da Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere taksiye binen Emirhan Ü., yolculuk sonunda ödemeyi kartla yapacağını belirtti. Taksici Paktan, post cihazına ücreti girdiği sırada, Emirhan Ü. belinden çıkardığı bıçakla Paktan’a saldırdı.

Paktan, saldırıyı ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını tutarak engellemeye çalıştı. Takside başlayan boğuşma sırasında emniyet kemerini çözerek araçtan inmeyi başaran Paktan, canını zor kurtardı. Saldırgan Emirhan Ü. ise olay yerinden kaçtı.

Taksi içinde yaşanan bu korkunç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası yakalanan Emirhan Ü., mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak yaşadığı travmanın ardından taksici Hakan Paktan'ın mesleği bıraktığı öğrenildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. Ancak, 12 Aralık'ta taksideki güvenlik kamerası görüntülerinin savcılığa ulaşmasıyla yeni delil niteliği taşıyan bu kayıtların incelendiği ve şüpheli Emirhan Ü. hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü vurgulandı.

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