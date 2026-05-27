Manisa'da festival heyecanı başlıyor: Türkiye Kültür Yolu Festivali ikinci kez kapılarını açıyor

ŞEHZADELER ŞEHRİNDE 9 GÜNLÜK FESTİVAL MARATONU

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ikinci kez Manisa’da gerçekleştirilecek.

30 Mayıs–7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festival boyunca şehir genelinde konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, gastronomi etkinlikleri, çocuk aktiviteleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Mehmet Nuri Ersoy, festivalin Manisa’nın kültürel mirasını daha geniş kitlelerle buluşturacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Manisa, Osmanlı şehzadelerinin izlerini taşıyan köklü tarihi, bereketli toprakları, yaşayan gelenekleri ve zengin kültürel mirasıyla ülkemizin en özel şehirlerinden biri. Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni ikinci kez Manisa’da gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

OSMANLI’NIN MUKADDES EMANETLERİ MANİSA’DA SERGİLENECEK

Festival kapsamında düzenlenecek “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi, Manisa Müzesi Etkinlik Salonu’nda ziyaretçilere açılacak.

Sergide:

Kâbe örtüleri

Surre keseleri

Hüsn-i hat eserleri

Kutsal emanetler

Osmanlı padişahlarının Haremeyn’e bağlılığını yansıtan eserler

yer alacak.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve İstanbul Türbeler Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerin sergileneceği etkinlikte ziyaretçilere Osmanlı’dan günümüze uzanan manevi atmosfer sunulacak.

“YAŞAYAN MİRAS” SERGİSİ DÜZENLENECEK

Fatih Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek “Yaşayan Miras: Manisa Sergisi”nde ise geleneksel el sanatları ziyaretçilerle buluşacak.

Sergide:

Tezhip

Minyatür

Çini

Ebru

Dokuma işleri

Bıçakçılık

Seramik

Filografi

Deri işleri

Taş işleri

Bez bebek yapımı

Enstrüman üretimi

gibi çok sayıda sanat ve zanaat örneği yer alacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR MANİSA’DA SAHNE ALACAK

Festival kapsamında Perşembe Pazarı Otopark Alanı’nda düzenlenecek konserlerde çok sayıda sanatçı sahneye çıkacak.

Festivalde sahne alacak isimler şöyle:

Bengü

Fatma Turgut

Ferhat Göçer

Haluk Levent

Kıraç

Kubat

Sagopa Kajmer

Sefo

Serkan Kaya

Festival kapsamında ayrıca Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu da konser verecek.

OPERA, TANGO VE ANADOLU EZGİLERİ SAHNEDE

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları da festival kapsamında Manisa’da sahne alacak.

“Anadolu Ezgileri” konserinde Anadolu türkülerinin senfonik yorumları izleyiciyle buluşacak.

“Tango Tango” gösterisinde ise tango repertuvarının sevilen eserleri canlı orkestra ve dans performansları eşliğinde sahnelenecek.

GENÇ SANATÇILAR FESTİVALDE SAHNEYE ÇIKACAK

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri festival kapsamında konserler verecek.

Şef Arcan Aydınlı yönetimindeki Çok Sesli Koro sahne alırken, oda müziği toplulukları klasik Batı müziğinin seçkin eserlerini seslendirecek.

“BİR YAŞ DÖNÜMÜ RÜYASI” SAHNELENECEK

Festival kapsamında “Bir Yaş Dönümü Rüyası” isimli tiyatro oyunu da sanatseverlerle buluşacak.

Aidiyet, annelik ve kabullenme duygularını konu alan oyun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu’nda sahnelenecek.

“YAŞAYAN MİRAS” KISA FİLMLERİ GÖSTERİLECEK

Festival programında ayrıca “Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri” de yer alacak.

Çanakkale seramiğinden İznik çinisine, kemençe yapımından kazaziye sanatına kadar pek çok geleneksel sanat dalı kısa filmlerle anlatılacak.

MANİSA’NIN LEZZET DURAKLARI FESTİVALDE TANITILACAK

Festival kapsamında düzenlenecek “Lezzet Noktası” projesiyle Manisa’nın gastronomi kültürü öne çıkarılacak.

Manisa merkez, Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli ve Turgutlu’da belirlenen 34 restoran festival rotasına dahil edildi.

Festivalde öne çıkarılacak lezzetler arasında:

Manisa kebabı

Gerdan dolması

Ekmek dolması

Kabak sinkonta

Höşmerim

Kula şekerli pidesi

Mesir macunu

yer alacak.

Festivalin gastronomi programına Şef Murat Deniz Temel de katkı sunacak.

FOTOMARATON ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Festival kapsamında Manisa Müzesi Avlu’da “FotoMaraton Manisa” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Fotoğraf tutkunları festival alanlarını ve kültürel durakları kendi objektiflerinden görüntüleme fırsatı bulacak.

SİNEMA YOLLARDA PROJESİ MANİSA’YA GELİYOR

Türk Telekom katkılarıyla düzenlenen “Sinema Yollarda” projesi de festival kapsamında Manisa’da olacak.

Açık hava gösterimleriyle gerçekleştirilecek etkinlikler Manisa merkezi ve ilçelerinde izleyicilerle buluşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak “Çocuk Köyü” alanında çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek.

Festivalde:

Şişme oyun parkurları

Dijital oyun alanları

Kum boyama atölyeleri

Bez çanta tasarımı

Çim adam yapımı

Halat çekme

Çuval yarışı

VR Balon Turu

gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ayrıca “ASELSAN Çocuk Şenliği” kapsamında teknoloji ve bilim temalı etkinlikler de çocuklarla buluşacak.

Festival programına ilişkin detaylı bilgilere Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.