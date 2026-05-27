Manisa'da festival heyecanı başlıyor: Türkiye Kültür Yolu Festivali ikinci kez kapılarını açıyor
Türkiye Kültür Yolu Festivali, 30 Mayıs–7 Haziran tarihleri arasında ikinci kez Manisa’da düzenlenecek. Konserlerden sergilere, gastronomi rotalarından çocuk etkinliklerine kadar yüzlerce etkinlik festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.
ŞEHZADELER ŞEHRİNDE 9 GÜNLÜK FESTİVAL MARATONU
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ikinci kez Manisa’da gerçekleştirilecek.
30 Mayıs–7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festival boyunca şehir genelinde konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, gastronomi etkinlikleri, çocuk aktiviteleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek.
Mehmet Nuri Ersoy, festivalin Manisa’nın kültürel mirasını daha geniş kitlelerle buluşturacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Manisa, Osmanlı şehzadelerinin izlerini taşıyan köklü tarihi, bereketli toprakları, yaşayan gelenekleri ve zengin kültürel mirasıyla ülkemizin en özel şehirlerinden biri. Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni ikinci kez Manisa’da gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”
OSMANLI’NIN MUKADDES EMANETLERİ MANİSA’DA SERGİLENECEK
Festival kapsamında düzenlenecek “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi, Manisa Müzesi Etkinlik Salonu’nda ziyaretçilere açılacak.
Sergide:
Kâbe örtüleri
Surre keseleri
Hüsn-i hat eserleri
Kutsal emanetler
Osmanlı padişahlarının Haremeyn’e bağlılığını yansıtan eserler
yer alacak.
Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve İstanbul Türbeler Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerin sergileneceği etkinlikte ziyaretçilere Osmanlı’dan günümüze uzanan manevi atmosfer sunulacak.
“YAŞAYAN MİRAS” SERGİSİ DÜZENLENECEK
Fatih Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek “Yaşayan Miras: Manisa Sergisi”nde ise geleneksel el sanatları ziyaretçilerle buluşacak.
Sergide:
Tezhip
Minyatür
Çini
Ebru
Dokuma işleri
Bıçakçılık
Seramik
Filografi
Deri işleri
Taş işleri
Bez bebek yapımı
Enstrüman üretimi
gibi çok sayıda sanat ve zanaat örneği yer alacak.
ÜNLÜ SANATÇILAR MANİSA’DA SAHNE ALACAK
Festival kapsamında Perşembe Pazarı Otopark Alanı’nda düzenlenecek konserlerde çok sayıda sanatçı sahneye çıkacak.
Festivalde sahne alacak isimler şöyle:
Bengü
Fatma Turgut
Ferhat Göçer
Haluk Levent
Kıraç
Kubat
Sagopa Kajmer
Sefo
Serkan Kaya
Festival kapsamında ayrıca Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu da konser verecek.
OPERA, TANGO VE ANADOLU EZGİLERİ SAHNEDE
İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları da festival kapsamında Manisa’da sahne alacak.
“Anadolu Ezgileri” konserinde Anadolu türkülerinin senfonik yorumları izleyiciyle buluşacak.
“Tango Tango” gösterisinde ise tango repertuvarının sevilen eserleri canlı orkestra ve dans performansları eşliğinde sahnelenecek.
GENÇ SANATÇILAR FESTİVALDE SAHNEYE ÇIKACAK
Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri festival kapsamında konserler verecek.
Şef Arcan Aydınlı yönetimindeki Çok Sesli Koro sahne alırken, oda müziği toplulukları klasik Batı müziğinin seçkin eserlerini seslendirecek.
“BİR YAŞ DÖNÜMÜ RÜYASI” SAHNELENECEK
Festival kapsamında “Bir Yaş Dönümü Rüyası” isimli tiyatro oyunu da sanatseverlerle buluşacak.
Aidiyet, annelik ve kabullenme duygularını konu alan oyun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu’nda sahnelenecek.
“YAŞAYAN MİRAS” KISA FİLMLERİ GÖSTERİLECEK
Festival programında ayrıca “Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri” de yer alacak.
Çanakkale seramiğinden İznik çinisine, kemençe yapımından kazaziye sanatına kadar pek çok geleneksel sanat dalı kısa filmlerle anlatılacak.
MANİSA’NIN LEZZET DURAKLARI FESTİVALDE TANITILACAK
Festival kapsamında düzenlenecek “Lezzet Noktası” projesiyle Manisa’nın gastronomi kültürü öne çıkarılacak.
Manisa merkez, Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli ve Turgutlu’da belirlenen 34 restoran festival rotasına dahil edildi.
Festivalde öne çıkarılacak lezzetler arasında:
Manisa kebabı
Gerdan dolması
Ekmek dolması
Kabak sinkonta
Höşmerim
Kula şekerli pidesi
Mesir macunu
yer alacak.
Festivalin gastronomi programına Şef Murat Deniz Temel de katkı sunacak.
FOTOMARATON ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK
Festival kapsamında Manisa Müzesi Avlu’da “FotoMaraton Manisa” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Fotoğraf tutkunları festival alanlarını ve kültürel durakları kendi objektiflerinden görüntüleme fırsatı bulacak.
SİNEMA YOLLARDA PROJESİ MANİSA’YA GELİYOR
Türk Telekom katkılarıyla düzenlenen “Sinema Yollarda” projesi de festival kapsamında Manisa’da olacak.
Açık hava gösterimleriyle gerçekleştirilecek etkinlikler Manisa merkezi ve ilçelerinde izleyicilerle buluşacak.
ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK
Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak “Çocuk Köyü” alanında çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek.
Festivalde:
Şişme oyun parkurları
Dijital oyun alanları
Kum boyama atölyeleri
Bez çanta tasarımı
Çim adam yapımı
Halat çekme
Çuval yarışı
VR Balon Turu
gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.
Ayrıca “ASELSAN Çocuk Şenliği” kapsamında teknoloji ve bilim temalı etkinlikler de çocuklarla buluşacak.
Festival programına ilişkin detaylı bilgilere Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.