Manisa'da film gibi fabrika soygunu: Çatıdan girip 30 milyon lira çaldılar

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir fabrikaya girerek çelik kasalardan 30 milyon lira değerinde para ve altın çalan hırsızlık şebekesi çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın Saruhanlı ilçesi İstasyon Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın yönetim ofisinde yaşanan hırsızlık üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yüzleri maskeli 5 şüphelinin fabrikayı çevreleyen telleri keserek içeri sızdığını belirledi. Yangın merdivenini kullanarak çatıya çıkan ve idari binadaki yönetim ofisine ulaşan şüpheliler, buradaki 2 çelik kasayı keserek içindeki para, döviz ve altınları çaldı. Fabrikadaki kasalardan çalınan değerlerin toplamının yaklaşık 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

İSTANBUL VE YALOVA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hırsızlık olayının yaşandığı tarihlerde Manisa'ya giriş ve çıkış yapan araçların görüntülerini mercek altına alan güvenlik güçleri, zanlıların eylem için İstanbul'dan geldiklerini ve soygunu gerçekleştirdikten sonra yeniden İstanbul'a döndüklerini tespit etti.

Şüphelileri yakalamak amacıyla İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 8 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bir telsiz ele geçirildi.

DÖRT FARKLI İLÇEDE DAHA HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Yürütülen soruşturma kapsamında, yakalanan zanlıların yalnızca Manisa'daki soyguna değil; Akhisar, Bandırma, Orhangazi ve Söğüt ilçelerinde meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarına da karıştıkları saptandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. (43), K.T. (42), V.T. (33), A.T. (41), Z.Y. (53), U.K. (22) ve F.K. (34) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden M.Y.K. (35) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

