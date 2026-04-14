Manisa'da gerçekleşen kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Sude Gelen idaresindeki 45 AKS 460 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde savrularak karşı yönden gelen E.C. yönetimindeki 09 UR 742 plakalı kamyonetin altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle sağlık, itfaiye ve emniyet birimleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tetkiklerde, ağır darbe alan 17 yaşındaki sürücü Gelen’in yaşamını yitirdiği saptandı. Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Gelen’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna nakledildi.

ADLİ SÜREÇ VE GÜVENLİK KAYITLARI

Kaza anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde; motosikletin kayarak kontrol dışı kaldığı ve karşı şeritten gelen kamyonetin altına girdiği anlar anbean kayıt altına alındı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü E.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, trajik olaya ilişkin tahkikatın sürdüğü bildirildi.