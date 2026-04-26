Manisa'da iki motosiklet çarpıştı, bir polis memuru hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan izinli polis memuru Halis Kösemen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

Toygu Ökçün
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde dün gece saatlerinde yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halis Kösemen'in kullandığı motosiklet, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan Uncubozköy Kavşağı'nda, K.Z.E. idaresindeki bir diğer motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Halis Kösemen, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından acil koduyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan ve doktorların hayatta tutmak için büyük çaba sarf ettiği Kösemen, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer motosiklet sürücüsü K.Z.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İZİNLİ OLDUĞU GÜN HAYATA VEDA ETTİ

Hayatını kaybeden Halis Kösemen’in mesleki kimliği ise derin üzüntüye neden oldu. Kösemen'in, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde görev yaptığı ve kazanın meydana geldiği sırada izinli olduğu öğrenildi. Genç polis memurunun vefatı emniyet teşkilatını yasa boğarken, kazayla ilgili başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

