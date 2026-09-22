Manisa'da okula silahlı saldırı: Öğrenciler yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Niyazi Üzmez Anadolu Teknik Lisesi'nin önünde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak'ın aktardığı ilk bilgilere göre, saldırı sonucunda dört öğrenci yaralandı.

OKUL ÖNÜNDE KABUS: ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Niyazi Üzmez Anadolu Teknik Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda dört öğrencinin yaralandığı aktarılırken, olay yerinde kalabalık bir insan grubunun toplandığı bildirildi.