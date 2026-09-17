Manisa'da özel harekât destekli zehir operasyonu! 20 şüpheli tutuklandı: Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zehir tacirlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.
Manisa, Akhisar ve Soma Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, özel harekât timlerinin desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÖZEL HAREKÂT TİMLERİ DEVREYE GİRDİ: 23 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI
Sokak satıcılarına ve uyuşturucu şebekesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı:
Farklı tarihlerde uyuşturucu madde sattıkları delillendirilen sokak satıcılarının adresleri tek tek tespit edildi.
Özel harekât timlerinin katılımıyla Manisa il merkezi, Akhisar ve Soma ilçelerinde şafak vakti eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 23 zanlı emniyet güçlerince yakalandı.
ADRESLERDEN BİNLERCE SENTETİK ECZA VE SİLAH ÇIKTI
Narkotik dedektör köpeklerinin de yer aldığı aramalarda ele geçirilen suç unsurları:
Sentetik Ecza: 1.989 adet sentetik ecza hapı
Uyuşturucu Hap: 9 adet uyuşturucu hap
Metamfetamin: 6,4 gram metamfetamin
Esrar: 5,24 gram esrar
Sentetik Kannabinoid: 3,53 gram sentetik kannabinoid (bonzai)
Silah ve Mühimmat: 2 adet ruhsatsız tabanca ve 28 adet fişek
20 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adli mercilere çıkarıldı:
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı.
3 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
Emniyet birimleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretine ve sokak satıcılarına yönelik operasyonların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.