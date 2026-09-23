Manisa'daki lise saldırısında şoke eden ayrıntılar! 11 öğrenciyi vuran zanlı telefonu sıfırlamış, odasından manifesto çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında 11 öğrencinin silahla yaralandığı saldırının arkasındaki karanlık ayrıntılar güvenlik güçlerinin titiz çalışmasıyla gün yüzüne çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Manisa'daki lise saldırısında şoke eden ayrıntılar! 11 öğrenciyi vuran zanlı telefonu sıfırlamış, odasından manifesto çıktı
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Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında saldırgan dahil 9 kişi gözaltına alındı.

SALDIRININ DETAYLARI VE PLANLANMA AŞAMASI

Saldırganın olay sırasında 3 fişek kullandığı ve okula yaklaşık 80, 90 ve 110 metre mesafedeki farklı noktalardan öğrencilere doğru ateş açtığı belirlendi.
Saldırıda kullanılan tüfeğin anneannesine ait olduğu ve zanlının bu tüfekle olaydan yaklaşık bir ay önce atış talimi yaptığı tespit edildi.
Şüphelinin, fişekleri temin etmek için anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayisinden alışveriş yaptığı saptandı.

DİJİTAL MATERYALLERİ SIFIRLAMIŞ, EYLEMİNİ ÖNCEDEN SÖYLEMİŞ

Şüphelinin saldırıdan hemen önce cep telefonunu sıfırladığı ortaya çıkarken, dijital verilerin kurtarılması için teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Zanlının saldırıdan önce bir yakınına böyle bir eylem gerçekleştireceğini söylediği ancak bu sözlerin çevresindekiler tarafından ciddiye alınmadığı öğrenildi.

Geçen yıl açık lisede 9. sınıfa devam eden ancak tamamlayamayan şüphelinin, bu yıl örgün eğitime kaydolduğu fakat okula düzenli gitmeyerek yalnızca birkaç kez katıldığı belirlendi.

ODASINDAN İDEOLOJİK NOTLAR VE MANİFESTO ÇIKTI

Olay sonrası şüphelinin evinde yapılan aramalarda dikkat çekici bulgulara ulaşıldı:

Zanlının odasında gamalı haç figürleri ile farklı siyasi ve ideolojik akımlara ilişkin notlar ele geçirildi.
Bir defterinde siyaset, ekonomi ve toplumsal konulara dair görüşlerini içeren manifesto benzeri metinlerin yer aldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında zanlının bireysel radikalleşme, nihilizm ve farklı ideolojik akımlardan ne ölçüde etkilendiği çok yönlü olarak araştırılıyor.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında zanlının babası, annesi, anneannesi, dedesi ve bazı yakınlarının yanı sıra fişekleri satan av bayisinin işletmecisinin de bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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