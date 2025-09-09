Manken Şevval Şahin’in aracında ‘resmi hizmete mahsustur’ kartı sahte çıktı! Adli işlem başlatıldı

İstanbul Beşiktaş’ta, iş insanı Burak A’ya ait ve manken Şevval Şahin’e tahsis edilen araçta sahte "resmi hizmete mahsustur" kartı kullanıldı. Sürücüye para cezası kesilirken, araç sahibi hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan işlem başlatıldı.

İstanbul Beşiktaş’ta "resmi hizmete mahsustur" kartı ile trafiğe çıkan ve manken Şevval Şahin’e tahsis edilen aracın sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Araç sahibi hakkında ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi’nde üzerinde ‘resmi hizmete mahsustur’ kartı bulunan bir aracın sosyal medyada gündem olmasının ardından inceleme başlattı.

Yapılan plaka sorgusunda, aracın iş insanı Burak A’ya ait olduğu ve sevgilisi manken Şevval Şahin’e tahsis edildiği tespit edildi. Çalışma kapsamında araç sürücüsü M.A. yakalandı.

Araç sürücüsü M.A. ile araç sahibi Burak A’ya, "araçlarda zorunlu işaretler dışında işaret, yazı ve donanım bulundurmak" ile "emniyet kemeri takmamak" maddelerinden idari para cezası kesildi.

Karakolda ifadesi alınan araç sürücüsü M.A. hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

