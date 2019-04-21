Ankara’da şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan tepki geldi.

Ankara’da şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan çok sert tepki geldi.



Ankara’da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik provokasyona Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tepki gösterdi.



Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, "Sn. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Kaleminden ve ekranından bu milletin huzuruna nefret akıtan birtakım provokatörler bu toprakların helâl süt emmiş çocuklarını kandıramayacaktır." dedi.



Muharrem İnce'den tepki

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta şehit cenazesinde yapılan saldırı onun şahsında CHP’ye, bu ülkenin demokrasi güçlerine, birlik ve beraberliği her türlü çıkarın üzerinde tutan halkımıza karşı yapılmış, failleri ve azmettiricileri belli olan bir saldırıdır. Bu saldırı geleceğimize, iç barışımıza, birlik ve beraberliğimize yönelik büyük bir provokasyon denemesidir. Biz bu yollardan çok geçtik, eninde sonunda kazanan demokrasi olacaktır.



