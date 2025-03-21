Mansur Yavaş Güvenpark'ta konuştu! Hükümete çağrı

Yavaş, demokrasiye ve halkın iradesine yönelik müdahalelere sert tepki göstererek, “Belediye başkanları susturulmak isteniyor. Ancak bu topraklarda adalet yeniden filizlenecek” dedi.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstererek şunları söyledi:

"Nevruz, bu topraklarda direnişin ve baharın gelişinin simgesidir. Ancak bu bayramda içimiz buruk. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları gözaltına alınıyor. Ekrem Başkanımız günlerdir gözaltında tutuluyor. Bu, demokrasimize ve hukuk devletine yönelik ciddi bir tehdittir."

Halkın demokratik haklarını kullanması gerektiğini vurgulayan Yavaş, provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu:

"Demokrasi, halkın sokağa çıkıp taleplerini dile getirmesiyle gelişir. Bugün gençler meydanlarda. Üniversite öğrencileri, işsiz gençler burada. Kendi geleceklerine sahip çıkıyorlar. Ancak bu süreçte provokatif girişimlere karşı dikkatli olmalıyız. Yasal ve demokratik haklarımızı kullanırken, manipülasyonlara izin vermemeliyiz."

Yavaş, ekonomik kriz ve genç işsizlik oranlarına da değinerek şunları söyledi:

"Halkın sesi bastırılmak isteniyor. İşsiz gençler, geleceksiz bırakılan insanlar isyan ediyor. Üniversite mezunları iş bulamıyor, enflasyon yükseliyor, döviz artıyor. Merkez Bankası piyasaları kontrol altında tutmaya çalışıyor, ama halkın gerçek sorunları görmezden geliniyor. Konuşmamız gereken konular bunlar. Bu ülkenin gerçek sahibi halktır ve sorunların hesabını sormak da onların hakkıdır."

Mansur Yavaş, muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak Aşık Veysel’in sözlerine atıfta bulundu:

"Başkasının baharını çalanın bahçesi çiçek açmaz. Başkasının güneşini kesenin üzerine güneş doğmaz. Kötü niyetle iyi murada varılmaz. Bugün tüm muhalif çevrelerin yan yana gelmesi bir zorunluluktur. Ayrışmanın değil, birlik olmanın zamanı. Umudumuzu kaybetmiyoruz, dimdik ayaktayız!"

Konuşmasını, 23 Mart’ta yapılacak ön seçimlere işaret ederek noktalayan Yavaş, "Eğer birileri rakip olarak gördüğü Ekrem Başkan’a çelme takarsa, bu hukuksuzluklar en erken seçimde halkın sandıkta vereceği yanıtla karşılık bulacaktır. Hep birlikte halkın iradesine sahip çıkmalıyız" dedi.

Yavaş’ın Güvenpark’taki konuşması, İstanbul Saraçhane Meydanı’nda da canlı olarak yayınlandı.