MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisini mahkemeye verdiğini belirterek, "Herhalde böylece sustururum diye düşünmüş olsa gerek. Mansur ve türevleri düşman Hdpnin yancıları olarak,her daim mücadele edeceğimiz şer odaklarıdır. Susarsak kanımız kurusun" ifadelerini kullandı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisini mahkemeye verdiğini açıkladı.



"Susarsak kanımız kurusun" diyen Enginyurt, şunları ifade etti:



"Bu Mansur beni mahkemeye vermiş.



Herhalde böylece sustururum diye düşünmüş olsa gerek.



Mansur ve türevleri düşman Hdpnin yancıları olarak, her daim mücadele edeceğimiz şer odaklarıdır.



Susarsak kanımız kurusun."



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