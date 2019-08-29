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Mansur Yavaş, MHP'li vekili mahkemeye verdi
Mansur Yavaş, MHP'li vekili mahkemeye verdi
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Mansur Yavaş, MHP'li Cemal Enginyurt'u mahkemeye verdi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisini mahkemeye verdiğini belirterek, "Herhalde böylece sustururum diye düşünmüş olsa gerek. Mansur ve türevleri düşman Hdpnin yancıları olarak,her daim mücadele edeceğimiz şer odaklarıdır. Susarsak kanımız kurusun" ifadelerini kullandı

Mansur Yavaş, MHP'li Cemal Enginyurt'u mahkemeye verdi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisini mahkemeye verdiğini açıkladı.

"Susarsak kanımız kurusun" diyen Enginyurt, şunları ifade etti:

"Bu Mansur beni mahkemeye vermiş. 

Herhalde böylece sustururum diye düşünmüş olsa gerek. 

Mansur ve türevleri düşman Hdpnin yancıları olarak, her daim mücadele edeceğimiz şer odaklarıdır. 

Susarsak kanımız kurusun."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #Mansur Yavaş #chp #mhp #Cemal Enginyurt
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