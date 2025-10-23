Mansur Yavaş 'soruşturma izni' iddialarına yalanlama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, hakkında gündeme gelen "soruşturma izni verildiği" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Söz konusu iddialar, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konser harcamalarında kamu zararına yol açıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan sürece dayanıyordu.

Yavaş, Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz’a yaptığı özel açıklamada, sürecin çarpıtıldığını ve henüz "inceleme" safhasında olduğunu vurguladı.

"BİR HAFTADIR BURADALAR, İLK DEFA MÜFETTİŞ GELMİYOR"

Mansur Yavaş, gazeteci Saymaz’a yaptığı detaylı açıklamada, soruşturma izni verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını yineledi. Sürecin, İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettişler tarafından yürütülen inceleme aşamasında olduğunun altını çizdi.

Yavaş, yaşananların rutin bir gelişme olduğunu şu ifadelerle aktardı: "Zaten bu bir haftalık gelişme. Bizimle ilgili, bir müfettiş gönderilmişti. Bize bazı sorular sordu. Biz de bu soruları yanıtlar verdik. Müfettiş bir haftadır zaten burada, kaldı ki ilk defa da müfettiş geliyor değil."

Başkan Yavaş, CİMER’den de konuyla ilgili çeşitli ihbarlar gelmiş olabileceğini sözlerine ekledi. Yavaş, belki birkaç yeni soru daha sorulmuş olabileceğini ve bu sorulara da gereken yanıtları vereceklerini belirtti.

"İZİN VERİLMEMİŞ, HENÜZ İNCELENİYOR"

Gazeteci İsmail Saymaz da, Mansur Yavaş'tan aldığı bilgileri teyit ederek sürecin hukuki aşamalarına açıklık getirdi. Saymaz, müfettişlerin incelemesi bitmeden soruşturma izni verilmesinin söz konusu olmadığını aktardı.

İsmail Saymaz, sürecin nasıl işlediğini şu sözlerle vurguladı: "Bu süreç tamamlandıktan sonra müfettişler bakanlığa raporunu sunacak. Bakan bu rapora göre soruşturma izni verecek ya da vermeyecek. Yani daha henüz o aşamaya gelinmemiş. Yani soruşturma izni verilmemiş, henüz inceleniyor."

Mansur Yavaş, açıklamaları sırasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dönemindeki mevcut süreç yönetimini, önceki bakan Süleyman Soylu dönemiyle kıyaslayarak olumlu bulduğunu da dile getirdi. Yavaş, iki dönem arasındaki farkı şu sözlerle anlattı: "Süleyman Soylu döneminde müfettişler incelemeye yer olmadığına, olmadığı yönde görüş bildirirlerdi. Soylu genelde karar vermez, bekletirdi. Ali Bey döneminde ise Ali Bey bu işleri bekletmiyor. Hemen eğer müfettiş soruşturma izin verilmesin diye görüş bildirdiyse hemen bunu onaylıyor.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, "soruşturma izni verildi" yönündeki asılsız haberlerin kaynağına da dikkat çekti. Mansur Yavaş, bu yalan bilginin, iktidar yanlısı bir kanalda görevli bir Ankara temsilcisi tarafından "özel bir gayretle" dolaşıma sokulduğunu iddia etti.

Yavaş, mevcut durumun rutinin dışında bir gelişme olmadığını, müfettişlerin inceleme yapıp soru sorduğunu ve kendilerinin de bu sorulara cevap verdiğini belirterek sözlerini tamamladı.