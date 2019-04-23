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Mansur Yavaş talimatı verdi, görevden men edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından "65 yaş üstü bir vatandaşımızın, bir özel halk otobüsü şoförü ile yaşadığı tatsız olay sonucu Büyükşehir Belediyemiz hemen harekete geçmiştir. Belediye Başkanımız Sayın Mansur YAVAŞ’ın da talimatları ile olaya karışan şoför görevden men edilmiş, otobüs parka çekilerek disiplin soruşturması başlatılmıştır." açıklaması yaptı

Mansur Yavaş talimatı verdi, görevden men edildi

Ankara'da 65 yaş üstü bir vatandaşın bir özel halk otobüsü şoförü ile tatsız bir olay yaşandığı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar denildi:

"65 yaş üstü bir vatandaşımızın, bir özel halk otobüsü şoförü ile yaşadığı tatsız olay sonucu Büyükşehir Belediyemiz hemen harekete geçmiştir. 

Belediye Başkanımız Sayın Mansur YAVAŞ’ın da talimatları ile olaya karışan şoför görevden men edilmiş, otobüs parka çekilerek disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Başkanımız Sayın Mansur YAVAŞ, bu üzücü olayla yakından ilgilenerek mağdur vatandaşımızı telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve olayın sonuna kadar takipçisi olacağını belirterek en kısa zamanda da makamında ağırlayacağını bizzat bildirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mansur Yavaş #Ankara Büyükşehir Belediyesi
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