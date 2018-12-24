CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Yavaş'ı makamında kabul eden Akşener, burada yaptığı açıklamada, şahsen ve parti olarak Yavaş'ın seçimden başarılı bir sonuçla çıkacağına inandığını ifade etti.



Akşener, Yavaş'a hitaben, "Bir haksızlığa uğramıştınız, Ankara'da yaşayan herkes bu haksızlığın bu defa düzeltileceğine inanıyor. Öyle bir sonuçla kazanacaksınız ki isteseler de şaibe oluşturulamayacak. O seçimden ders alındı mutlaka, sandıkların korunması ve o konudaki sistemde ben kazanacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından Yavaş da partiden ayrılırken gazetecilere, teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, yapacakları çalışmaları iletme fırsatı da bulduğunu söyledi.



Bir soru üzerine Yavaş, CHP ve İYİ Parti arasında yapılanın "güç birliği" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İdeolojik farklılıklar hep ayrışmayı gerektirmemeli, farklılıklar bizim zenginliğimiz diyorsak, bir araya gelmenin ne kadar değerli olduğunun farkına varmalıyız. Zaman zaman biliyorsunuz AK Parti de kendi fikrinden olmayan sosyal demokrat adaylarla birlikte bir araya gelmiştir. Dolayısıyla biz Ankara için bir araya geldik. Söz konusu Ankara, parti filan değil, sokakta gezen vatandaşın hizmet alırken partisi yok. Önemli olan Ankara dedik, bir araya geldik, başaracağız ve herkese hizmet edeceğiz."