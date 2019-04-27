Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili talimat verdi. Yavaş'ın verdiği talimatta "Sosyal devlet ve sosyal belediyeceliğin de bir gereği olarak; 5510 sayılı SSGSS, 5534 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu BAĞ-KUR kanunlarında genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanamayan kişilere hane bazında her türlü sosyal yardım ile hastane masrafları ve ilaç bakım giderleri bakımından desteklenmesi, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek adına rehberlik hizmetlerin sunulması ve 5510 sayılı kanunla belirlenen genel sağlık sigortası prim desteğinin 01.01.2020 tarihinden sonra kalkması halinde bu yardımların belediye bütçesinden ayrılan ödeneğe göre karşılanması hedeflenmiştir" ifadeleri yer aldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT SYDD) 24 Nisan 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etmesinin ardından, Yavaş talimatı verdi.



Yavaş, o günkü ziyaretle ilgili, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bugün hayırlı olsun ziyaretimize geldi. EYT için yetki sınırlarımız içinde çözümlerimizi uygulayacağız. Ankara’da her vatandaşın refah içinde yaşayabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



TALİMATI VERDİ



Hukuk müşavirliğine bir yazı gönderen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmeliğinde değişikliğin yapılmasını istedi.



Yavaş’ın, hukuk müşavirliğine gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:



"Sosyal devlet ve sosyal belediyeceliğin de bir gereği olarak; 5510 sayılı SSGSS, 5534 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu BAĞ-KUR kanunlarında genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanamayan kişilere hane bazında her türlü sosyal yardım ile hastane masrafları ve ilaç bakım giderleri bakımından desteklenmesi, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek adına rehberlik hizmetlerin sunulması ve 5510 sayılı kanunla belirlenen genel sağlık sigortası prim desteğinin 01.01.2020 tarihinden sonra kalkması halinde bu yardımların belediye bütçesinden ayrılan ödeneğe göre karşılanması hedeflenmiştir."



ulusal.com.tr