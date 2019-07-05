Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı genelgeyle fotoğraf ve resimlerinin duvarlara asılmasını yasakladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı genelgeyle fotoğraf ve resimlerinin duvarlara asılmasını yasakladı.



Duvarlara kendi resim ve fotoğraflarının asılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Başkan Yavaş, yayımladığı 2 Temmuz 2019 tarihli genelgede, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladığım 8 Nisan 2019 tarihinden sonra gerek tarafımdan yapılan gözlemler ve gerekse makamıma iletilen bilgilerden, Belediyemiz, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerde bilgim dışında bazı bürolarda fotoğraflarımın asıldığı anlaşılmaktadır. Herhangi bir yasal dayanağı olmayan bu uygulamaya son verilmesini önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr



