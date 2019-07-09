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Mansur Yavaş'tan EYT kararı - 9 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

TÜRK-İŞ Genel Merkezini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşların arzu ederlerse genel sağlık sigorta primlerini belediye olarak kendilerinin ödeyeceğine yönelik bir karar alındığını açıkladı. İşte Mansur Yavaş'ın EYT açıklaması

Mansur Yavaş'tan EYT kararı - 9 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TÜRK-İŞ Genel Merkezini ziyaret etti.

Yavaş, ziyaretinde emeklilikte yaşa takılanlar EYT'li vatandaşların mağduriyetiyle ilgili konuştu.

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yeni bir düzenleme yapılmazsa arzu ederlerse genel sağlık sigorta primlerini belediye olarak biz ödeyeceğiz.

Buna hazırız.

Belediye olarak yapabileceğimiz, herhangi bir şekilde bizden bir talepleri olursa biz her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyorum."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mansur Yavaş #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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