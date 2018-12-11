İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve İyi Parti arasındaki ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi geçen Mansur Yavaş ile ilgili açıklama yaptı.

Akşener, Yavaş’ın İyi Parti adaylığını tercih etmediğini belirtti ve başarılar dilediğini söyledi.



Sözcü Gazetesi'ne yaptığı ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Mansur Yavaş'ın İyi Parti'den aday olmayı reddetmesiyle ilgili olarak; “Benim sizin gibi dışarıdan takip ettiğim bir durum oldu. Konuyu basına yansıyanlardan biliyorum. Fakat Sayın Yavaş ile bugün konuştum. Evet, İYİ Parti adayı olarak -ortak aday olarak söylüyorum-, İyi Parti adaylığını tercih etmediğini söyledi. Ben de kendisinin bu görüşüne saygı duyduğumu söyledim, başarılar diledim” dedi.



Akşener, Ankara için başka bir ismin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tekrar ne zaman görüşecekleri sorularına ise ‘bakacağız' yanıtını verdi.



Akşener'e, İyi Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Mustafa Cihan Paçacı, Basın Yayın ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray eşlik etti.



