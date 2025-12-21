Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi için soruşturma izni verildi

Mansur Yavaş hakkında yeni bir soruşturma izni kararı alındı. İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Yavaş ile birlikte 38 belediye meclis üyesi için “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla soruşturma izni verdi.

Soruşturma izni kararının, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi’nde yaklaşık 90 hektarlık alanı kapsayan imar planlarına ilişkin süreçle bağlantılı olduğu belirtildi. Söz konusu imar planlarının, açılan davalar sonucunda idari yargı tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği ifade edildi.

İddialara göre belediye meclisinin, mahkeme tarafından verilen iptal kararına rağmen uygulamaya devam ettiği ve bu süreçte yargı kararlarının tam olarak yerine getirilmediği öne sürüldü. Bakanlığın soruşturma izni kararında, mahkeme hükümlerine rağmen mecliste yeni düzenlemeler yapıldığına dair tespitlerin yer aldığı aktarıldı.

“GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA”

Bu gerekçelerle İçişleri Bakanlığı, “görevi kötüye kullanma” suçunun oluştuğu ve bu durumun süreklilik arz ettiği değerlendirmesiyle Mansur Yavaş ve 38 belediye meclis üyesi hakkında soruşturma yapılmasına izin verdi.

Öte yandan bu karar, Yavaş hakkında verilen ilk soruşturma izni değil. 22 Kasım tarihinde de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin usulsüzlük iddiaları kapsamında, Mansur Yavaş ile Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni verilmişti.