Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçecek mi? Gazeteci Adabaş'tan dikkat çeken açıklama

Gazeteci-yazar Abdullah Adabaş, Ulusal Kanal'da Sıla Kemahlı Altınbaş'ın sunumuyla ekranlara gelen Arka Plan programına katılarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi rotası ve siyasetteki güncel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Adabaş, Mansur Yavaş'a çok yakın bir isimle sürekli irtibat halinde olduğunu belirterek, kendisine dönem dönem bir tutum değişikliği olup olmadığını sorduğunu söyledi. Adabaş, birkaç gün önce aldığı yanıtı şöyle aktardı: "Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi hayatını devam ettirecek. Bu, Mansur Yavaş'a çok yakın bir isimden aldığım net bir bilgi. Yeni Parti'ye geçmeyecek."

"BURADA BAŞLADIK, BURADA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin verilen yanıtı detaylandıran Adabaş, "Orada başladık, orada bitireceğiz denildi. Millet İttifakı'nın Belediye Başkanlığına burada başladık, burada devam edeceğiz. Yeni Parti'ye geçmemiz gibi bir durum söz konusu değil denildi." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI KONUSUNDA NET BİR TUTUM YOK

Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimaline dair de bilgi aktaran Adabaş, "Cumhurbaşkanlığı ile ilgili kararının net olmadığı, seçim takvimine göre seçim atmosferine girilip tarih açıklandıktan sonra Mansur Yavaş'ın nasıl bir tutum içerisinde olacağına dair bilgi vereceği, tutumunu topluma açıklayacağı" bilgisini paylaştı.

Adabaş, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: " Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir tutum, bir düşünce, bir tavır kesinlikle var. Ama şu anda 'evet aday olacak' ya da 'hayır olmayacak' demek doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi hayatına şimdiki tutumuyla devam etme yönünde bir eğilim var. Yani Yeni Parti iddiaları doğru değil."

"YARGITAY KARARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUM"

Eylül ayında beklenen Yargıtay kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Adabaş, "Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel döneminde yapılan başvuruyu da geri çekti. Dolayısıyla çıkacak kararda bir değişiklik beklemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle devam edeceği görüşündeyim." dedi.

"YENİ PARTİ'DE KOPUŞLAR YAŞANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kendi öngörülerini de paylaşan Adabaş, önümüzdeki süreçte Yeni Parti'ye yönelik bazı sıkıntılar beklediğini belirterek şöyle konuştu: "Kapatma kararı çok iddialı ve ağır olur ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Yeni Parti'de bazı kopuşlar, parti teşkilatlarında dağılmalar, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında bazı fikir anlaşmazlıkları çıkacağını düşünüyorum. Bunu çerçeve yasada Dilek İmamoğlu üzerinden de gördük. Bu gelişmelerin önümüzdeki süreçte ortaya çıkacağını ve yavaş yavaş Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinin CHP'ye geri döneceğini düşünüyorum. Teşkilatlarda da il bazında, belediyeler bazında kopuşların yaşanacağını bekliyorum."

Yeni Parti'nin geleceğini etkileyecek başka bir gelişmeye de dikkat çeken Adabaş, "Yeni Parti'nin gidişatı, Özgür Özel'in 60'ın üzerindeki fezlekesine bağlı olarak şekillenecek. Ali Mahir Başarır'ın, Veli Ağbaba'nın da fezlekeleri var. Önümüzdeki süreçte bunlar görüşülecek. Zaten Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Aralarında Adalet Komisyonu'nun da bulunduğu 17 komisyon çalışmalarına devam ediyor. Meclis tatilde olsa da bu fezleke meseleleri önümüzdeki günlerde süreci çok ciddi bir noktaya taşıyacak ve Özgür Özel'in siyasi geleceğiyle ilgili tabloyu netleştirecek." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN ÇOK YENİ PARTİ'Yİ KONUŞACAĞIZ"

Adabaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin, şu anda Yeni Parti'ye kayan oy oranının ve milletvekillerinin yavaş yavaş tekrar geri geleceğini, toparlanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte CHP'den çok Yeni Parti'nin siyasi kimliğinin nereye doğru evrileceğini konuşacağız diye düşünüyorum. Davada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhinde ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi aleyhinde bir karar çıkacağını düşünmüyorum. Ancak hem parti sözcüsü Müslüm Sarı hem de Cumhuriyet Halk Partisi kadroları, kirlenmişlik algısına karşı çok dikkatli davranıyor; bir yandan da partiyi daha ileriye nasıl taşırız noktasında çalışıyorlar. Bu bakımdan CHP'nin mevcut potansiyelini daha da yukarı çıkaracağını, ancak Yeni Parti'de tam tersi bir durumun yaşanacağını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu davasında da önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler yaşanacaktır. Bunların tamamı, Yeni Parti'nin önümüzdeki süreçteki geleceğini çok ciddi biçimde etkileyecektir." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.