Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni: Karabük ve Çankırı mitingleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediye imkanlarının kullanıldığı iddiasıyla yeni bir soruşturma izni talep edildiği öğrenildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik yeni bir soruşturma hazırlandığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Yavaş hakkında Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediye imkanlarının kullanıldığı iddiası ile soruşturma izni talep edildi.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

